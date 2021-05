Pescaderías locales: “Es el gobierno municipal el que nos tendría que cuidar”

Luego de que el municipio sanmartinense diera a conocer a través de sus redes sociales la llegada de pescado a precios populares, directo del puerto de San Antonio Oeste, y que se vendería al público este martes en inmediaciones de la plaza del Parque Lineal Pocahullo, ubicado en Elordi y 3 de Caballería, las pescaderías de nuestra ciudad expresaron su desconcierto y enojo ante una “política comercial desigual” que “perjudica seriamente” la economía de los comercios minoristas del rubro en la localidad.

“No estamos en contra de la gente, porque si le ofrecen un producto a menor valor es obvio que va a ir a buscarlo, más en estos tiempos. Pero tal vez, los $140 de diferencia en el kilo de merluza que ofrece este camión no van a salvar económicamente a nadie, pero nos hará un gran daño a las pequeñas pescaderías locales, que recorremos todo el año distancias de mil kilómetros para traer pescado, que la venimos peleando y acompañando a los vecinos en la pandemia, y que pagamos para trabajar alquiler, impuestos municipales y muchas cosas más”, expresó a RSM el dueño de una pescadería.

Luego explicó que si a ellos tampoco les cobraran estos impuestos, y les permitieran vender en lugares no habilitados, como un espacio público cerca de una plaza, no deberían cargar costos al pescado y también podrían tenerlo más barato para beneficio de la comunidad. Después, uno de ellos expresó: “Estoy indignadísimo con estas políticas porque no corremos con la misma ventaja, y es el mismo gobierno municipal que las anuncia y promueve el que nos tendría que cuidar, el que debe velar para que no venga uno de afuera a llevarse el dinero del pueblo, sino que circule en el movimiento comercial de la ciudad. A nosotros nos crea un problema económico tremendo”.

Apenas se difundió el anuncio realizado desde la Subsecretaría de Producción, Empleo y Economía Social, y fue replicado en los medios de prensa, las pescaderías expresaron los problemas que esta acción les ocasiona. “Trabajamos todo el año, pero en tiempos tan difíciles como estos, que un gobierno local permita que un pescador que tiene un convenio con el gobierno de Río Negro ingrese a la ciudad de esta manera, te hace pensar en cerrar las puertas de tu negocio”.

“Ojalá el intendente nos escuche y no permita que sucedan estas acciones que claramente implican una competencia desleal. Tenemos que aprender a cuidarnos más entre nosotros. Somos todos trabajadores, que le ponemos el hombro todos los días. Por eso pienso que esto es triste, pero que es el país en que vivimos”, reflexionó otro de ellos.