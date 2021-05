En Villa La Angostura confirmaron un caso de la variante Manaos de Coronavirus

Esta mañana se confirmaron a través de declaraciones del director del Hospital, Ramiro Tornelli, y de la coordinadora de Epidemiología de Zona Sanitaria IV, Silvia Luzzardi, la presencia de un caso detectado de la variante “Manaos” de Coronavirus.

En una entrevista publicada en Diario Andino, Silvia Luzzardi explicó: “Nos acaban de dar la información de la secuenciación genómica. Esto es el resultado de las personas que tuvieron un análisis especial por la situación particular y nos indican que tenemos un caso “Manaos” en Villa la Angostura”.

Esta información se suma a la grave situación que vive la vecina localidad en cuanto al estado sanitario. La profesional de la salud, indicó: “hoy hay menos casos que en enero pero la situación es mucho más difícil y grave”.

Entre las acciones que se vienen desarrollando desde el área de salud se solicitó en el Comité Operativo Local la necesidad de reforzar los controles. En ese sentido indicaron que este tipo de medidas «es lo que nos está sirviendo y es lo que se demostró que sirve en todos lados”.

Con respecto a la presencialidad en las escuelas, Luzzardi aclaró que el tema se evalúa diariamente, «hoy no sería necesario suspender las clases. Las escuelas son el punto en el cual menos problemas tenemos. No hemos tenido brotes dentro de los establecimientos, sino que sucedió que se contagiaron fuera de los colegios y no pueden ir a clases. Hoy no es necesario suspender las clases, pero mañana puede ser otra la historia porque es muy dinámico”.

Con relación a las derivaciones, el director del hospital Dr. Carlos Arraiz, explicó: “Nosotros tenemos una complicación muy puntual que es el tema de las derivaciones cuando los pacientes se complejizan». Tornelli agregó: Hay una demora de 48 a 72 horas para conseguir camas de terapia Intensiva y eso es muy complejo para nosotros”.

Fuente: Diario Andino