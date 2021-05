Sergio Winkelman: “La idea no es restringir, sino administrar libertades”

El presidente del Concejo Deliberante de San Martín de los Andes conversó con RSM Radio, y explicó los temas que se trabajaran en el legislativo en referencia a la evaluación de la situación sanitaria en el COEM en conjunto con las organizaciones sociales de la comunidad y al transporte público de pasajeros.

Consultado por la posibilidad de que el Concejo Deliberante sea el receptor de las inquietudes de los diferentes sectores de la comunidad, Winkelman expresó “esta es una mecánica que acordamos con el intendente la semana pasada. Registrando lo que pasó el año pasado donde a San Martín de los Andes lo sumaron a una serie de restricciones a nivel nacional cuando había muy pocos casos y eso resintió la actividad económica; en este caso es distinto.”

Con la segundo ola de la pandemia en la ciudad, el concejal detalló que “la idea no es restringir, al contrario es administrar las libertades, ver de qué manera los vecinos ponemos nuestro granito de arena, para que este escenario de pandemia, lo pasemos lo mejor posible. Estamos pensando en tratar de mantener la mayor cantidad de actividades abiertas, pero en el marco de la responsabilidad, tenemos que volver a levantar la guardia y estar cada uno de nosotros en estado de alerta.”

Si bien aún no hay reuniones previstas con las cámaras u organizaciones para comenzar este nuevo recorrido, Winkelman hizo hincapie en la necesidad de que “podamos juntarnos entre todos y contribuir a cumplir las normas, y que las buenas prácticas sean la manera de sobrellevar esta segunda ola, y no las restricciones que han generado situaciones económicas, sociales y psicológicas en la gente, que creo que ya no hay margen para seguir con esa receta.”

Sobre el transporte público de pasajeros

A este respecto el funcionario a cargo del legislativo local aseguró que “es una situación muy compleja. Las condiciones del país cambiaron, la ecuación económica de las empresas de transporte urbano de pasajeros tenían un componente de subsidio nacional que fue del 50% de los costos operativos y con el paso del tiempo ese subsidio fue bajando y hoy está cerca del 23%, lo que implica que el 77% restante debe salir del bolsillo de los usuarios del servicio.”

En este sentido Winkelman detalla esa diferencia es insostenible por los usuarios, en funcion de los altos costos operativos de este tipo de servicio sumado a la situación económica en la que se encuentra el país en situación de pandemia y sus concecuencias. “Sumado a la crisis, a la baja de ingresos de todos los sectores, se hace muy dificil sostener esta ecuación económica, es decir que lo que no pone el estado lo debería poner el usuario, lo que llevaría al boleto a un número muy dificil de sostener por los bolsillos de los vecinos. El problema radica ahí.”

Dos son los desafíos planteados por el legislador para ser debatido en el legislativo. Por un lado intentar que la actual empresa continúe, y por otro la elaboración del nuevo pliego que pueda contener las condiciones necesarias para que el sistema de transporte urbano sea sustentable.

“Si el estado nacional no recompone el componente de subsidios y pretendemos tener una empresa que preste un buen nivel de servicio con colectivos en buen estado, los costos son muy difíciles de sostener por los usuarios”, sentenció.