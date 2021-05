Gutiérrez habló sobre el conflicto de Salud: «Invertí cada minuto, cada hora y cada día en construir, en dialogar, en buscar una solución»

En la conferencia de prensa realizada este viernes donde informó las nuevas medidas restrictivas que se establecieron en la provincia, el gobernador se refirió al reclamo de los autoconvocados del sector Salud, reconoció «errores» de las autoridades provinciales y cuestionó el uso electoral del conflicto por parte de ciertos sectores políticos.

“El justo reclamo de un sector de Salud debía se canalizado por los mecanismos sindicales e institucionales respectivos”, destacó esta tarde el gobernador Omar Gutiérrez y aseguró que desde que se inició el conflicto con los autoconvocados de ese sector “invertí cada minuto, cada hora y cada día en construir, en dialogar, en buscar -en el consenso y el acuerdo- una solución”.

Gutiérrez repudió el accionar de algunos sectores que quisieron hacer un uso electoral del reclamo y señaló que “electoralizar cada decisión y cada declaración, por fuera de los cronogramas electorales, le hace daño a nuestra institucionalidad y a la democracia. Hay reglas de juego, no estamos todos los días en proceso electoral. La ciudadanía ya se expresó. Y hubo algunas expresiones, decisiones, visibilizaciones e invisibilizaciones que tuvieron finalidad electoralista”.

“Buscamos desde el primer minuto bajar los niveles de confrontación y la escalada de violencia”, dijo el mandatario provincial y se refirió a aquellos que “solicitaban el ejercicio de la violencia como metodología de solución del conflicto”.

“El gobierno tiene siempre la responsabilidad de reconducir los conflictos dentro de aquellos mecanismos que existen en la propia democracia”, señaló y recalcó que “una situación de conflictividad y de fricción sectorial o intersectorial no se resuelve con el uso o el ejercicio de la violencia. Al igual que la lucha contra el COVID, se resuelve con acuerdos y con diálogo”.

“No se pueden pretender soluciones pensando tan solo en réditos sectoriales”, indicó y reconoció que “el gobierno cometió errores”. Dijo que “hay que desagregar las causales y contarles que el origen del reclamo fue legítimo. Nosotros el año pasado no pudimos pagar inflación y no pudimos llevar adelante una recomposición salarial, porque la pandemia nos llevó puestos 24 mil millones de pesos”.

“El personal de salud, que lucha para salvar las vidas, no vive solamente una pandemia, vive una tragedia”, señaló el gobernador y reconoció que “nos faltó abrir un espacio interdisciplinario para poder escucharlos. Nos faltó una escucha atenta oportuna del gobierno. Porque el daño psíquico y emocional de cada trabajador, la tristeza y la angustia que sienten cuando parte alguien. Ahí faltó un espacio de apoyo interdisciplinario que ahora lo estamos lanzando”.

“Luego, cuando se hace un acuerdo salarial que tenía alcance hasta el mes de julio, ellos y ellas consideraron que había un derecho y una petición legitima no cubierta. E hicieron ese reclamo legítimo. Ahí, a mi criterio, el gobierno comete otro error que es una no adecuada comunicación del alcance de dicho acuerdo. No era un acuerdo salarial para todo el año; era un acuerdo salarial que se revisaba y en junio se daba otro incremento salarial”, agregó.

Consideró que “parte del sistema de salud entendió que los habíamos aplaudido, los habíamos puesto en un lugar de héroes y heroínas y que ellos, viviendo en el día a día y luchando, no tenían el reconocimiento que se merecían”.

“Arriba de ese pedido legítimo se montaron luego otros actores con otras finalidades, por eso hay que desagregar y no hay que generalizar. Ni las causales ni el tránsito del conflicto, porque son distintos y son diversos. Si ratificar mi convicción democrática”, expresó.

Por último, Gutiérrez recalcó que “para nosotros el fin no justifica los medios; hay maneras y formas. Por eso nos llevó un tiempo mayor buscar en el diálogo y encontrar un acuerdo”.