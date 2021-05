Castañeda sobre el nuevo pliego de transporte urbano: «En el 2010 podíamos elegir empresas y hoy tenemos que salir a buscarlas»

El subsecretario de gobierno, que coordinó la Unidad Ejecutora para la elaboración del nuevo pliego de licitación del transporte urbano de pasajeros, Saúl Castañeda, explicó las características generales del proyecto que el ejecutivo presentó en el deliberante. El funcionario se refirió a la duración del contrato, la incorporación de subsidios, la cláusula de garantía de rentabilidad y la actualización tarifaria, como los puntos más importantes del nuevo pliego.

Saúl Castañeda -Foto: prensa municipal

Sobre el concepto general del proyecto, Castañeda indicó: «Nosotros tomamos para el marco contractual todo lo que se hizo en el año 2010 con las actulizaciones del nuevo código civil y comercial que entró en vigencia en el 2015. Eso es importante porque cayeron algunos tipos de sociedades que se contemplaban y se tomaron nuevas. Esto es muy importante para que las empresas puedan hacer sus ofertas».

El nuevo contrato tendría una vigencia de 5 años, en lugar de 10, con el objetivo de revisar la concesión en menos cantidad de tiempo. Sobre este punto Castañeda apuntó que las exigencias con respecto al parque automotor también es menor. Con relación al financiamiento, el pliego prevé la incorporación de los subsidios para complementar los ingresos que genera el corte de boleto, sin embargo, como sucede ahora se considera que la variabilidad sobre los subsidios, que no son previsibles puede ocasionar cambios significativos en las tarifas. «Lo estamos trabajando en el marco de la pandemia, ya que la reducción de pasajeros incide en el índice de carga que tiene los vehículos en cuanto al rendimiento».

Con respecto a la cláusula de garantía de rentabilidad, Castañeda indicó que en este pliego se considera el riesgo empresario. «La idea es no tener es cláusula contractual para evitar tener que responder frente a la ecuación económica y financiera de la empresa tenga que ser asumida por el Estado. Esto no significa que no haya responsabilidad, sino que aclara la situación».

También se modificaron los requerimientos del parque automotor, que desde el ejecutivo se consideraron como «excesivos» y que no contribuyen a que las empresas quieran participar. «En su momento era una puja por querer tener el servicio de San Martín de los Andes y ahora es a la inversa», explicó Castañeda.

El funcionario municipal aclaró que en este nuevo pliego se incorporó una definición del servicio que permita garantizar su funcionamiento ante las eventualidades. «Esto hace que todos los demás conceptos del pliego estén relacionados con este servicio imprescindible, social e igualitario».