Este 24 de mayo se pincha la cerveza malvinera en San Martín de los Andes

El próximo lunes 24 se pinchará la cerveza «No Me Olvides», que comenzó a elaborarse el pasado 2 de abril en la fábrica Nuske ubicada en Villa Meliquina. Esta birra malvinera tiene su origen en la ciudad de Mar del Plata donde el excombatiente, Julio Aro, a través de la fundación No Me Olvides, la elaboró por primera vez con el objetivo de sostener la memoria de los héroes caídos en la guerra de las Islas Malvinas.

Es una cerveza que se produce con malta argentina y británica por partes iguales, miel (ya que se trata de una honey beer), y pétalos de flores nomeolvides. Lo que se recaudó por la venta de los 18 barriles que se elaboraron el mes pasado, es destinado a la fundación que busca estrechar puentes reconciliación, fraternidad y solidaridad. La producción en nuestra región se logró gracias a la labor del grupo de Cerveceros de los Lagos Cordilleranos, que participó directamente en su elaboración y la distribución en las diversas localidades.

Este fin de semana se desarrollará una serie de actividades, con Julio Aro y otros integrantes de la fundación que comienza pinchando la cerveza, el sábado en la fábrica Nuske, de Meliquina, el domingo en Costa Sur, de Junín de los Andes, el lunes en diversos locales de San Martín de los Andes, el martes en Aluminé y el miércoles en Villa La Angostura.

Julio Aro, junto al ex-coronel inglés Geoffrey Cardozo, inició una campaña para ponerle el nombre a las 122 tumbas del cementerio Darwin, en las Islas Malvinas. Por esto, Aro y a Cardozo fueron postulados para el premio Nobel de la Paz, y recientemente Aro fue nombrado Embajador de la Paz por la Universal Peace Federation.