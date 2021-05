Ediciones Desmesura y un poema musicalizado de Rafael Urretabizkaya

La editorial oriunda de Bariloche produce audios combinando narrativa oral y música. En este caso, la invitación combinó un poema del escritor local Rafael Urretabizcaya y las canciones de Tata Cedrón.

El texto seleccionado para esta producción es «Caballo partido», un poema que forma parte del libro Circo, editado por La Musaranga en Buenos Aires el año pasado y que este año saldrá por Ediciones Silvestre, de Rosario. «Circo son diez poemas de la infancia eterna, donde los grandes hacemos nuestras cosas de grandes sin escuchar al pibe de adentro», cuenta Rafael, docente y poeta sanmartinense.



Caballo partido: «caballo de arpillera, brioso, de payasos que vienen galopando, aplastando el horizonte.» Grabados de Pedro Hasperué – Musaranga.

«Circo es ese que un día avisaban que pasaría por tu pueblo y todo se encendía. Todos queríamos ir a ayudar, que nos dejen alimentar al león, acercarnos al elefante, que nos hable la trapecista, y por supuesto, queríamos irnos con el circo. Algunos lo hicieron. En realidad lo más probable es que nos sacaran rajando o nos dieran tres mil volantes para repartir a cambio de una entrada gratis. Circo es toda esa ilusión sin medida y también esa melancolía», agrega.

Varios de los poemas de ese libro fueron muicalizados por Tata Cetrón: Caballo Partido, El forzudo Rafetto, El gran Ampelio: «Con Tata hicimos otro trabajo juntos el año pasado que se llama Don Faco Nuco de Pilo Lil. Las tremendas historias de un amigo mio que él les puso música», dice Rafael.



PIM PAM PUM: el hombre bala, protagonista del libro, y el verdadero personaje del circo, junto a Chicho Romera.

Estas producciones de audio se editan en Bariloche, a partir del trabajo de Javier González Gil de Desmesura, pero las voces y sonidos aparecen de diferentes partes del mundo. «La distancia hoy es más relativa que nunca. Es lo mismo conversar con vos que estás a media hora de casa que con Tata en Buenos Aires o sus músicos que están en Francia o Villa Lugano. Nos pusimos todos un poco más pillos en eso. Se vale esta comunicación incluso para andar profundo o chapotear en la orilla.»

Micro Nº41 – Rafael Urretabizkaya – Ediciones Desmesura Click para escuchar

Además de este audio sobre Caballo Partido, la compañía La Musaranga está preparando la obra Circo, con seis poemas pasados a género romance: «Algunos los hizo un compañero que vive en España, otros uno que trabaja en la barriada y algunos más los hice yo. A mí lo del romance no me salió, me quedó milonga, dicen. Pero es lo que hay. También se hace la Caja Circo, que trae muñecos y libros. Eso sale para julio o agosto», cuenta Urretabizcaya.



Temerario hombre bala de la carpa Zenón García de la Musaranga y El Forzudo Raffeto (grabado de Pedro Hasperué)

El forzudo Rafetto

Levanta lo que pesa

un tractor, un arado

un pasado

un pescado que se viene

se va

que se escurre

que se pone liviano el pesao.

¡El Forzudo Rafeto!

¡tate quieto destino!

que te tuerzo también

y a una barra de hierro

o cereal,

y a la curva del camino.

Se van juntos

la arena y la ola

se van juntos la soda y el vino

se van juntos el pique y el río,

ahí se van.

Mueve el sol el Forzudo Rafeto

se lo planta al potrero escarchado,

lo pasea por el huerto de Aníbal,

la ventana de la abuela Isabel.

La injusticia ahora mueve el Forzudo

ya le aplica tremendo voleo,

ya celebran peces y caballos

la tormenta de julio se pone año nuevo.

Come puros bulones el forzudo

y alfajor de maicena relleno de cemento,

sandías y nueces con toda la cáscara,

y la lancha a un patrón que ahora suelta un aumento.

Tiene una digestión terremoteada

una polenta sin igual

los peces se le escapan y está bien.

Se van juntos

la arena y la ola

se van juntos la soda y el vino

se van juntos el pique y el río,

ahí se van.