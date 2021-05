La FEEN solicitó al gobernador que los supermercados cesen en comercializar productos no esenciales durante el confinamiento

La Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN), emitió una carta al gobernador Omar Gutiérrez y al ministro de Producción para hacerle llegar su profunda preocupación por la reiterada violación de la Ley 27.442 de

Defensa de la Competencia. Es que los comercios están impedidos de comercializar ropa, vajilla, artículos de decoración, juguetes, electrodomésticos, muebles y libros, entre otros, pero las cadenas de supermercados e hipermercados aprovechando la chance de poder abrir sus puertas venden indiscriminadamente todo tipo de productos.

La misiva enviada que cuenta con las firmas de Lucas Mántaras, su presidente, y del secretario, Enrique García. En la misma solicitaron que las grandes cadenas de supermercados cesen en comercializar productos no esenciales hasta bien finalice la restricción actual.

CARTA:

Por medio de la presente, la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas, como única entidad representante de las Cámaras de Comercio, Industria, Producción y Turismo de la Provincia del Neuquén, manifiesta su profunda preocupación por la reiterada violación de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, que establece un régimen que contempla los actos de Competencia Desleal que afecten o tengan impacto en el mercado, actos de desviación de los clientes, desorganización o confusión, cosa que está sucediendo y que ninguna autoridad controla, sanciona o prohíbe.

Las grandes cadenas de Supermercados están acaparando el total de las ventas de todos los rubros considerados “No esenciales” sin tener miramientos por el pequeño comerciante que no puede en este momento tan difícil ejercer su actividad, viéndose vulnerado también en este sentido.

Por lo expuesto, solicitamos se prohíba de manera expedita que los súper e hipermercados que estén emplazados dentro de la provincia de Neuquén, cesen en comercializar productos no esenciales hasta bien finalice la restricción actual que imposibilita a los comercios neuquinos a abrir sus locales, generando como en el 2020 una situación de competencia totalmente desleal que no se puede dejar pasar nuevamente.

Así también se contemple la posibilidad de que los comercios denominados “No Esenciales”, los cuales fueron afectados por las restricciones del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro 2021-334, puedan efectuar la comercialización de productos de manera on-line con la metodología de entrega Delivery y Take Away dentro de los horarios permitidos para los que son considerados “Esenciales”.

Esperamos contar con su apoyo y lo saludamos cordialmente».