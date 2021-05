«Jala»: la primer novela de la mamá Cuentera Irene Lozza

«Jalar es tirar de algo o de alguien para llevar o para traer, es una acción que dice movimiento. Pero antes de Jalar hay que detener la vista para mirar», dice la contratapa de la primer novela de Irene Lozza, la creadora de Cuenteros Comunitarios y escritora sanmartinense. RSM conversó con ella para conocer más detalles al respecto.

«Jala es mi primer novela. El desafío en este trabajo fue tejer algo más largo de lo que venía produciendo en mis relatos para chicos. Una narración técnicamente diferente. Toda mi literatura tiene muy fuerte la marca de la necesidad de la esperanza. Siento que se necesita encontrar un profundo sentido a las cosas, para poder tejer hilos para tramarse y sentir que lo que hacemos no es en vano. Es una esperanza de trabajo artesanal, un quehacer, un camino heroico como marcan los cuentos populares, que son un llamado a la fuerza y una fuente inagotable de sabiduria», explica la escritora local, fundadora de Cuenteros Comunitarios.





«Vivo anotando y rescatando cosas. Lleno cuadernos y papeles con imágenes y palabras. De esa forma tengo un acervo de material esperando darle luz. Cuando surge la idea, busco en esos cuadernos la manera de darle forma. Es un trabajo que nunca termina. En ese contexto, Jala nació cuando falleció mi papá. Pasé varios días leyendo cosas de mi infancia, una enciclopedia que fue el legado que me dejó y que me alimentó mucho de niña. Se me vino la cuestión de la inmensa horfandad y la necesidad de construir desde la crianza, desde cómo nos miran. La mirada amorosa que nos hace crecer es un foco en Jala», cuenta Irene, sobre el proceso de creación de esta novela.

Otro tema en Jala son las neurosis propias que cada uno lleva dentro. Uno de los personajes del libro sufre un vértigo importante en relación a lo que le sucede: «Todos tenemos una zona de torbellinos internos. Quise contrastar estos dos mundos, desde la formulación de preguntas y la sabiduria de los cuentos populares. Cómo estos cuentos nos llevan al despeje de esas dudas.»

«Con Jala tuve miedo de no poder llegar a la gente, de que fuera muy críptico. A mí me gusta la literatura útil, que es como un fueguito que alumbra y sirve, sino no tiene sentido. La alegría que me da ahora Jala es estar circulando, que me lleguen cosas hermosas. Se está leyendo en la Facultad de Letras de la Universidad del Comahue. Recibo trabajos y cartas de estudiantes. Es muy emocionante», cuenta la autora.

El libro está editado por Editorial Tierra del Sur y se consigue contactando a la autora o a Ediciones La ballenita de tantos mundos.