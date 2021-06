Nuevamente un comercio céntrico al que le destruyeron una de las vidrieras fue víctima de un intento de robo

Días atrás un comercio de la avenida San Martín esquina Rivadavia fue víctima de delincuentes que destruyeron una de las vidrieras para llevarse elementos que eran exhibidos en el frente del local. En la jornada de este miércoles por la madrugada autores desconocidos con elementos contundentes intentaron destruir una de las vidrieras del comercio «Casa Elvira», sobre calle Gral. Roca.

El cometido no pudo ser llevado a cabo dado que los cascotes utilizados para romper el blindex no sirvieron para destruirlo y así llevarse algunos de los elementos tecnológicos que había en el sector. No es la primera vez que el comercio sufre este tipo de vandalismo.

Tras encontrar la vidriera en ese estado, los responsables del comercio realizaron la denuncia correspondiente, mientras un grupo de efectivos constataron los daños y comenzaron una investigación para dar con los autores del intento de robo.