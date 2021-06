Concejales buscan interpelar al Gobierno Nacional por la desigualdad en la distribución de los subsidios para el transporte

Durante las últimas semanas en el que dentro del recinto del Concejo Deliberante los concejales trabajan en el nuevo pliego de concesión para la contratación de una nueva empresa que se haga cargo del servicio del transporte urbano de pasajeros en San Martín de los Andes. Entendiendo que hay muchísimo trabajo para evitar problemas como los que se suscitan actualmente y desde hace algunos años con la empresa Expreso Los Andes, analizan diferentes cuestiones para evitar cometer nuevas equivocaciones. Uno de los puntos en los que se viene trabajando, tiene que ver con la actualización tarifaria y la llegada de subsidios para evitar que termine siendo el usuario el responsable de absorber cada aumento que se registre.

En la sesión llevada adelante este jueves, la número 9 en el corriente período, los concejales presentaron un proyecto de comunicación, que fue dirigido a los senadores nacionales, diputados nacionales, al gobernador y al ministro de Transporte de la Nación, en el que se muestran preocupados por la actual situación que atraviesa el transporte público de nuestra ciudad ante los sistemáticos aumentos, tanto de combustibles, como de los aumentos de sueldos y la escalada en los porcentajes de inflación que hacen que sea insostenible abonar un pasaje como el del transporte urbano en nuestra ciudad. Lo que se busca con dicha comunicación es solicitar a Nación que revea las políticas de subsidios al transporte público de pasajeros, sobre todo haciendo hincapié en el interior del país.

Al tomar la palabra fundamentando cada uno de los puntos del proyecto de comunicación, el concejal Santiago Fernández, indicó que los cuatro concejales del Frente de Todos, «una parte importante de la representación del pueblo, pertenecemos al mismo espacio político que gobierna el país y que define la política de subsidios, nosotros los queremos interpelar, porque nuestro gobierno en otra etapa generaba una política de subsidios que subsidiaba «en tal porcentaje», necesitamos volver a eso, porque los vecinos no pueden pagar un boleto a 100 pesos o a 80 como va a estar en noviembre», manifestó.

«Este tema de los subsidios es lo que hay que resolver, porque es lo que hace insostenible el problema en San Martín», sostuvo el presidente del Concejo, Sergio Winkelman analizando que una ciudad con más de 40 mil habitantes comparada con otras de millones de habitantes, «con una capacidad plena durante todo el día», el Gobierno Nacional le da el subsidio mayor a la zona centro que el interior del país. «En términos económicos no está bien, porque afecta al interior del país dejándolo totalmente desprotegido», manifestó Winkelman, que por otro lado recibió la celebración de la coincidencia del análisis del concejal anteriormente citado.

En el Artículo 1°, el proyecto de comunicación menciona lo siguiente:

– Permanente aumento del combustible con dieciséis ajustes desde el mes de Agosto de 2020 hasta el mes de Mayo de 2021, los incrementos en los haberes del sector por aplicación de los índices acordados en paritarias, los índices de inflación que proyectan para el 2021 un acumulado cercano al 50 %, y la cantidad de pasajeros transportados por aplicación de las restricciones impuestas con motivo de la pandemia, sumado a la imposibilidad manifiesta de los usuarios del servicio de afrontar un aumento de la tarifa del transporte en nuestra ciudad, donde se han verificado importantes pérdidas en el poder adquisitivo de la mayoría de los sectores, en particular de aquellos vinculados con el turismo, la gastronomía y los comercios complementarios de esta actividad.

– En este marco de desequilibrios e incertidumbre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante de S. M. Andes se deben abocar a la confección de un pliego de bases y condiciones para llevar adelante el proceso licitatorio que determine el futuro concesionario del servicio.

– Todo este escenario se ha visto agravado por la disminución porcentual de los subsidios cuya participación en la ecuación de ingresos de la empresa concesionaria, se redujo de casi un cincuenta por ciento que percibía, en el año 2015, a un escaso veintitrés por ciento actual.-

En el Artículo 2° los concejales instaron a los Diputados y Senadores Nacionales que se realice una revisión integral de la política de subsidios que permita diferentes puntos, a saber:

1) Resolver las asimetrías en la distribución y sus consecuencias en cuanto a que los usuarios de las jurisdicciones que perciben subsidios menores, abonan tarifas más elevadas para la misma distancia recorrida.

2) Incorporar al análisis, además de la densidad demográfica y el número de unidades declaradas por la prestataria (variable recientemente incorporada), características propias de las jurisdicciones, como: actividades económicas, variables sociales, distribución territorial de la población (urbana, periurbana y rural), como aquellas relacionadas al subsidio per cápita, ingreso per cápita, km recorridos, recaudación de prestadoras, entre otras.

3) Restablecer el cupo de gas oíl a precio diferencial a la prestataria del servicio, el que actualmente, solo se mantiene para el AMBA y CABA y no en jurisdicciones del interior del país

4) El pago de subsidios en tiempo y forma, como ocurre en otras jurisdicciones, a fin de recuperar la previsibilidad de las empresas y asegurar la continuidad del servicio para los usuarios.

5) Conocer la política que el gobierno nacional pretende implementar en su gestión respecto a los subsidios al transporte público de pasajeros para poder garantizar condiciones de sustentabilidad en el sistema.

6) Fortalecer y poner en marcha políticas de transporte para la mitigación y adaptación de emisiones de gases de efecto invernadero, a fin de aportar a la eficiencia energética y el cambio climático (programa de transporte sostenible).

En tal sentido, además se presentó un informe de la situación del servicio del transporte urbano de pasajeros en el que se incluyeron los diferentes datos proporcionados por el Indec, por el Ministerio de Transporte de la Nación y por los datos proporcionados por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).

Uno de los puntos que se hace referencia a la situación del servicio del transporte, se explica que «considerando la movilidad urbana de pasajeros, Argentina cuenta con una alta concentración de población urbana, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), seguida por las aglomeraciones existentes en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán. Quedando en este sentido, la provincia de Neuquén, y en especial ciudades como la nuestra, muy perjudicadas, al ser localidades de menos de 50.000 habitantes con una distribución territorial distribuidas en zona urbana, periurbana y rural, donde el servicio público resulta el único medio de movilidad de una alto % de familias».

«Considerando que las variables de ingreso económico de las empresas prestatarias del servicio, se dan mediante dos modalidades, el primero y de mayor importancia, la venta de boletos, el segundo las compensaciones al transporte (subsidios), y que ambos se ven afectados en forma negativa en nuestra localidad, poniendo en riesgo permanente el servicio», indicaron.

Se explica en dicho anexo que «la evolución de pasajeros transportados de manera anual, tuvo un leve descenso en el año 2019, producto de la disminución de frecuencia , y una disminución abrupta en el año 2020, transportando solo el 34% de los pasajeros anuales respecto a años anteriores, producto de las restricciones establecidas. En relación a ello la evolución mensual promedio, da cuenta una drástica caída en el año 2020 con una tendencia al aumento a inicio de 2021 producto de las flexibilizaciones, pero siendo el valor más bajo de personas transportadas al mes de los últimos 10 años del servicio».

Al hacer referencia de la llegada de subsidios por parte de Nación, los concejales fueron claros al explicar que «producto de los altos índices inflacionarios (625% en los últimos 5 años), nuestro municipio, como tantos otros del interior del país, y más aún en este contexto incierto en que nos encontramos, nos resulta inviable contar con un transporte que cumpla con la esencia del mismo, y sobre todo con los requerimientos de los usuarios, encontrándonos claramente en una disyuntiva difícil de resolver si no es tratando la problemática troncal, dado que es el municipio quien compensa la diferencia entre el pasaje real, y lo que los usuarios puedan abonar, a costa de ofrecer menos servicios y/o asistencia a sus vecinos».

El proyecto de comunicación con todos los datos y cuadros fundamentando la necesidad de reveer la distribución de los subsidios para el transporte fue dirigida a a los Diputados Nacionales: Alma Sapag, Guillermo Carnaghi, Carlos Vivero, Francisco Sánchez y David Schlereth; a los Senadores Nacionales: Lucila Crexell, Oscar Parrilli y Silvia Sapag; al Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera; al Director Nacional de la CNRT, José Arteaga; al Director Provincial de Transporte, Luis Alberto De Brida; a la Honorable Legislatura del Neuquén, a los Municipios de la ciudades de Centenario, Chos Malal, Cutralcó, Plottier, Villa La Angostura, Vista Alegre, Junín de los Andes, Neuquén y Zapala, al Gobernador de la Provincia del Neuquén Cr. Omar Gutiérrez, al Ministro de Economía e Infraestructura de la provincia del Neuquén Cr. Guillermo Pons, y al Intendente Municipal Dr. Carlos Saloniti.