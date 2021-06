Premium Market: espíritu joven y envasados de primera calidad

Florencia y Francisco son los emprendedores sanmartinenses que crearon Premium Market, un lugar donde conseguir todo tipo de productos envasados, con una impronta innovadora y creativa. RSM conversó con ellos para conocer más acerca de su propuesta.

La joven pareja sonríe y charla con los clientes que ingresan al local. El espacio es enorme y la organización permite encontrar todo a primera vista, en heladeras donde cada alimento tiene su nombre y su precio. La idea es esa, un autoservicio en donde encontrar una amplia variedad de productos envasados al vacío, refrigerados y congelados, desde carnes, pollos, verduras, frutas finas, lácteos y embutidos, de manera rápida y eficiente.





«La idea fue de Francisco. Una noche en que estabamos acampando me contó y me pareció genial. Hasta el momento no había acá en San Martín un autoservicio de alimentos refrigerados y congelados», explica Florencia. Ambos son emprendedores jóvenes que se recibieron juntos de carreras universitarias distintas y decidieron volver al pueblo apostando a este proyecto. Ella es nutricionista y él, ingeniero civil.

Con la posibilidad de trabajar en la distribuidora y mayorista familiar, Flor y Fran ya tenían experiencia comerciando este tipo de mercadería. Haciendo repartos a domicilio en Meliquina y San Martín aprendieron a conocer la demanda y necesidades de sus clientes. Eso ayudó a dar el salto de fe que todo emprendedor necesita para arrancar, además de valentía y mucha energía.

En Premium Market el ambiente es luminoso y amplio, con un predominio agradable de la limpieza y el orden. Las heladeras, repletas de mercadería, están ordenadas para encontrar con facilidad lo que se necesita, con carteles claros y vistosos. Dando una pequeña vuelta encontramos todo tipo de quesos, desde los más típicos hasta variantes gourmet, mix de picadas, fiambres y embutidos, donde destacan la variedad de pancetas, bondiolas y Leberwurst con hierbas y trufas.

Por otro lado están los lacteos, untables, pastas, cervezas sin tacc, verduras y frutas congeladas, como arándanos, frutillas y mix de frutos rojos. El sector de pollería incluye medallones, rebozados, milanesas, piezas trozadas y pollos enteros. Hacia el área de carnicería se ordenan todo tipo de cortes clásicos, cerdo, cordero, chorizos, morcillas, mollejas, panceta ahumada, solomillos y jamón a las hierbas.

«La mercadería es de excelente calidad, con la posibilidad de comprarla a un precio inmejorable por medio de la distribuidora. Recién empezamos y seguimos agregando productos. Tenemos una heladera solo de pescados y mariscos. Pronto habrá gaseosas, cervezas, vinos y conservas», cuentan a dúo los creadores de este espacio innovador.

Ubicado en Elordi 855, Premium Market está abierto de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30. Los sábados de 10 a 14 y de 17 a 20:30. Además toman pedidos por whatsapp al 351 224 0414 y hacen envíos a domicilio.