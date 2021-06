En San Martín y Junín de los Andes las clases presenciales vuelven la semana que viene en nivel inicial y primer ciclo de la primaria

En declaraciones a LU5 la ministra de Educación, Cristina Storioni, indicó este viernes por la tarde que el Consejo Provincial de Educación (CPE) resolvió que las clases presenciales volverán a algunas localidades del interior de la provincia siempre con los protocolos de burbujas que vienen realizándose desde principio de año. Entre ellas se encuentran San Martín y Junín de los Andes.

Storioni manifestó que las clases presenciales volverán en nivel inicial y primer ciclo de la primaria en gran parte del interior provincial. Sin embargo la resolución dejó afuera a las siguientes localidades: Neuquén capital, Plottier, Centenario, Cutral Co, Plaza Huincul, Zapala, Aluminé, Andacollo, Chos Malal, Huinganco y Las Ovejas.

Los protocolos para comenzar serán con los mismos que se plantearon desde principio de año. No hay una actualización. Los mismos tienen que ver con las burbujas y actividades que se desarrollarán con las medidas correspondientes.

En las últimas horas se conoció que los docentes neuquinos nucleados en ATEN se mostraron contra la decisión de la vuelta a la presencialidad. Es por ello que la decisión de del CPE se tomó sin el acompañamiento de los representantes del gremio docente. Abarca al 15 por ciento de la matrícula estudiantil de la provincia y será una medida que podrá extenderse luego a las ciudades que no se incluyen ahora.

«El año 2021 tiene un formato de funcionamiento presencial y no presencial y en esta alternancia lo que hay que garantizar es la continuidad pedagógica. Presentamos un proyecto que tiene base en las informaciones del Ministerio de Salud, acerca de los lugares donde no podríamos comenzar las clases presenciales, para analizar y atender la situación epidemiológica. Por otro lado analizando toda la información y manteniendo entrevistas con la Sociedad Argentina de Pediatría y con las organización como UNICEF dando cuentas de informes muy objetivos acerca de la necesidad de que los chicos y chicas se comiencen a revincular en las escuelas que es una medida que se toma temporariamente, entendiendo que al abrir una escuela no es para siempre», declaró Storioni.

“Si seguimos teniendo un 100% de ocupación de camas quiere decir que no podemos tener ningún problema que requiera hospitalización, y el sistema educativo genera una actividad adicional a la que hoy se tiene que puede generar distintas demandas de Salud que hoy no se podrían atender”, señaló la ministra que además sostuvos que «el problema de la contagiosidad en las escuelas se puede controlar, pero hay un movimiento que se genera que no lo podes controlar”.

La funcionaria provincial manifestó que se tuvo en cuenta que el 85 por ciento de los docentes y no docentes están vacunados con al menos una dosis contra el COVID y que la Sociedad Argentina de Pediatría aconseja priorizar las clases presenciales en la medida en que la situación epidemiológica lo permita.

«Preferimos hacer esta propuesta a la comunidad neuquina para poder ir acercándonos a la presencialidad de forma cuidada y con todas las medidas de protección y con los protocolos. De cualquier manera seguimos sosteniendo que las escuelas como estas localidades que no abrirán por el momento seguirán participando de la entrega de módulos alimentarios y todo el procedimiento que venimos haciendo estas últimas semanas también se garantizan desde este lugar», sostuvo la ministra de Educación.

«La presencialidad es la prioridad en la agenda educativa, lo hemos planificado desde principio de año. Hemos tomado esta decisión en el conjunto del gobierno, con todos los asesoramientos posibles y creemos que siempre está la posibilidad de corregir y cambiar. Vamos a priorizar este momento en esta primera instancia para esta porción del proyecto», cerró diciendo Storioni.