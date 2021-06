Gracias a la solidaridad sanmartinense Agustina escuchó a sus papás por primera vez. Mirá el vídeo en la nota

Agustina es una pequeña sanmartinense de casi tres años que nació con sordera total y que necesitaba de una intervención para poder oír. Gracias a la colaboración de cada una de las personas que compró una rifa, que donó dinero y premios, Agustina el sábado pudo escuchar por primera vez a su mamá y a su papá.

Foto: Leonardo Casanova – RSM

En un emotivo vídeo, que la familia de Agustina y Lazos Centro de Arte y Salud, compartieron con RSM se ve el momento exacto en el que el equipo médico, que la está acompañando en todo este proceso, enciende el implante coclear y la pequeña oye por primera vez los sonidos que siempre la rodearon, pero que hasta ese día no había conocido.

Lucía, directora de Lazos, contó que “estamos todos muy emocionados y los papás no tienen más que palabras de agradecimiento con todo San Martín de los Andes por el apoyo y el acompañamiento”. Agustina, había sido sometida a una primera intervención en Neuquén que no salió como esperaban y por la cual pensaban que no iba a poder escuchar. Al comenzar su rehabilitación en Lazos conocieron al doctor Murcia quién al mirar los estudios afirmó que los oídos de la pequeña cumplían con las condiciones para realizar la intervención.

Para que Agus se pudiera operar, la familia debía viajar a Buenos Aires, pero la Obra Social estaba con grandes demoras para la autorización. En ese momento fue que la solidaridad del pueblo se activó y gracias a la colaboración de vecinos y comercios la pequeña pudo viajar. Finalmente, el sábado Agustina escuchó por primera vez y está evolucionando como esperaban. “El lunes salen para San Martín ya con la gorda escuchando”, expresó Lucía y detalló que “el doctor Murcia logró cambiar el aparato que le había dado la obra social y ahora tiene el último modelo”.

Mirá el vídeo (gentileza de la familia para RSM)

Una vez que regresen a la ciudad la pequeña deberá retomar la rehabilitación en Lazos para completar el proceso. “El miércoles ya regresa a sus terapias y estamos emocionadísimos esperándola”, aseguró la directora de Lazos y enfatizó que “los papás están que desbordan de felicidad, observando a Agus todo el tiempo en este nuevo proceso en el que entiende, disfruta, vocaliza, se autoestimula y al mismo tiempo le molesta”.

Finalmente, Lucía expresó que “está en esa transición que va a ser muy breve conociéndola a Agus. Me imagino que se va a adaptar rapidísimo y que prontamente la vamos a tener hablando sin parar, ese es el deseo de todos en este momento», concluyó. Una vez que el oído izquierdo esté curado volverán a viajar a Buenos Aires para colocar el implante coclear de ese lado.