Los trabajadores de Parque Nacional Lanín enojados por la invisibilización de su reclamo

A través de un comunicado, los trabajadores del Parque Nacional Lanín (PN Lanín), expresaron su enojo por la utilización de las imágenes donde están entregando el petitorio con su reclamo al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. En el mismo enfatizaron que “el mismo día de la visita del ministro y la comitiva de autoridades de Parques Nacionales se pudieron ver varios videos y fotos en las redes sociales del Ministerio de Ambiente y de Parques Nacionales, las cuales fueron tomadas en medio de la manifestación y que fueron utilizadas para hacer propaganda política de la visita utilizando las caras de los trabajadores e invisibilizando la manifestación realizada”.

Foto gentileza – Trabajadores de PN Lanín

Asimismo, aseguraron que con estas acciones quisieron silenciar “las voces de los que realmente ponen la espalda para sostener los Parques Nacionales de todo el país día a día. Lo cual nos apena y repudiamos enormemente”. Por otra parte, subrayaron que “además de expresar nuestras necesidades seguiremos haciendo medidas de fuerza en tanto y en cuanto el gobierno y las autoridades sigan sin darnos respuestas concretas y soluciones a nuestras demandas”.

Cabe recordar, que en la mañana del jueves, brigadistas, guardaparques y personal administrativo se manifestaron en la intendencia del PN Lanín para visibilizar su reclamo frente a la visita del ministro Juan Cabandié y la comitiva de autoridades de Parques Nacionales que llegó junto al mandatario. Según detallaron estas acciones se llevaron a cabo en el marco de una lucha que “se viene dando a nivel nacional hace más de tres meses, sin haber recibido respuestas concretas de parte de las autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) y el gobierno nacional”.

A su vez, contaron que “se le entregó al ministro en mano un petitorio elaborado en conjunto por trabajadores de diferentes Parques Nacionales del país donde se reflejan necesidades postergadas por más de 15 años, como reencasillamientos, concursos y recategorizaciones haciendo hincapié principalmente en una recomposición salarial urgente”.

Tras entregar el petitorio se llevó cabo una reunión con la jefa de Gabinete, Fernanda Álvarez, el director Nacional de Operaciones, Federico Granato y el director de Operaciones de Patagonia Norte, Bruno Fontana. Con respecto al encuentro los trabajadores dijeron que “si bien se escucharon, por primera vez en varios meses, los reclamos y necesidades del sector, no solo no participó el ministro, porque priorizó otras actividades, sino que además la única respuesta que dio la funcionaria fue ‘que no hay plata’”.

Foto gentileza – Trabajadores de PN Lanín

Foto gentileza – Trabajadores de PN Lanín

Foto gentileza – Trabajadores de PN Lanín

Foto gentileza – Trabajadores de PN Lanín

En diálogo con RSM Radio, Alejandra Riquelme, Guardaparque y vocera de los trabajadores reflexionó: «Nos obligan a ponernos la pechera de un gremio que nos traicionó y a salir a tocar un bombo. Nos humillan, nos degradan en este ritual de reclamos por un sueldo digno, que nos saca del foco de la tarea que nos encomienda el Estado Nacional que es el cuidado de las áreas protegidas al servicio de los argentinos».

Finalmente remarcaron que, “si bien somos esenciales y venimos redoblando esfuerzos durante la pandemia, hacemos un trabajo de riesgo, estamos 24 horas disponibles para cualquier emergencia, sea un rescate en medio de un temporal de nieve o un incendio a kilómetros de los accesos convencionales, hoy cobramos un sueldo muy por debajo de la canasta básica”