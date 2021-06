ATE convoca a un paro y movilización a la Legislatura en reclamo a diputados por no tratar el endeudamiento

Los legisladores neuquinos tuvieron plenario de Comisiones A y B, siendo el principal tema a tratar la autorización del crédito solicitado por el Ejecutivo Provincial. No hubo tratamiento del proyecto dado que se retiraron de la reunión los legisladores del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el FIT.

Tras conocerse la falta de quórum por parte de los legisladores neuquinos de estos tres bloques, el gremio de ATE dio a conocer un comunicado en el que «convoca a un paro y movilización para el próximo martes a la Legislatura Provincial».

Días atrás Carlos Quintriqueo adelantó a RSM Radio «no descartar una movilización para la próxima semana a la Legislatura para exigir que se dé tratamiento y que se dé cumplimiento a la garantía que necesitamos los estatales. El Gobierno tiene que cumplir, firmó un acuerdo. No queremos que esa garantía no la obtengamos».

El comunicado expresa lo siguiente:

«Nuevamente, ante las decisiones irresponsables de diputadas y diputados de Juntos por el Cambio, FIT y FDT, nos dejan a las y los trabajadores estatales en medio de una disputa electoral que tiene como rehén el pago de nuestro aumento salarial.

Las y los diputados que se niegan a dar tratamiento al proyecto de endeudamiento en la Legislatura Provincial, las y los mismos que no dieron ninguna respuesta durante el 2020 cuando solicitamos su colaboración para garantizar el pago de sueldos, no están preocupados porque el sueldo no les alcanza. Ellas y ellos cobran su incremento salarial en su totalidad desde hace varios meses más “gastos”. Tampoco están preocupadas y preocupados por aquellas y aquellos trabajadores a los que acompañaron a los piquetes cobren sus aumentos.

Ante este panorama de egoísmos y mezquindades electorales, en que un nuevo bloque parece haber nacido solo para conformar una oposición incoherente, es necesario comenzar a movilizarnos y exigir, a quienes ocupan bancas votadas por nosotros y nosotras, que sean responsables y garanticen nuestro incremento salarial.

PARAMOS y nos MOVILIZAMOS el próximo martes 6 de Julio a la Legislatura Provincial, antes que las y los legisladores se tomen vacaciones, y allí definiremos las medidas a realizar en los próximos días.

No vamos a dejar en manos de la timba electoral nuestro salario, que además de ser la comida de nuestras familias, es el motor del consumo local tan necesario en este contexto de crisis e incertidumbre».