Los trabajadores de Parques Nacionales continúan reclamando mejoras salariales

Luego de la visita del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, a la región los Guardaparques de todo el país decidieron que continuarán y reforzarán las medidas de fuerza que vienen llevando desde principios de marzo. Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi, uno de los más grandes y más visitados, Martín Morales, Guardaparque y vocero de los trabajadores, dialogó con RSM sobre el momento que atraviesan.

En relación con el conflicto Morales afirmó que “desde la Administración de Parques no están atendiendo a nuestras demandas”, y enfatizó que “esto no se trata de una pelea política, no tiene que ver con que me cae bien o me cae mal el gobierno actual, esto es lisa y llanamente un reclamo legítimo de los trabajadores exigiendo una equiparación salarial”.

Cabe recordar que la semana pasada, el ministro Cabandié, llegó a San Martín de los Andes para inaugurar una obra de energía renovable y la sub central de incendios de Aluminé. Al llegar a la intendencia, los trabajadores del PN Lanín le entregaron un petitorio con su reclamo y le solicitaron una reunión a la cual, finalmente, asistió su jefa de Gabinete, Soledad Canteros quien les informó que la Administración no cuenta con los recursos para dar respuesta a su reclamo. Además, la funcionaria les recomendó que sean “proactivos” y armen un nuevo convenio colectivo.

Sobre este hecho, el Guardaparque de Nahuel Huapi contó que “hace un tiempo la sensación que teníamos era de que el conflicto todavía no había llegado a oídos del ministro, pero después de lo ocurrido está más que claro ha llegado y que ya ha bajado una directiva, la de aplacar el conflicto”. Asimismo, remarcó que “se trata de una estrategia diseñada para terminar con el reclamo. Buscan aplacar el ímpetu y la ganas, pero están logrando lo contrario, cada movida que hacen lo único que provocan es exacerbar las ganas de seguir peleando”.





Respecto a los reclamos, Morales fue muy concreto y expresó que “lo que es SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público) a nivel nacional están pidiendo recomposición salarial y los reencasillamientos de los profesionales y los trabajadores de las categorías F y E. Además, están pidiendo pase a planta permanente de los trabajadores contratados, conocidos como contratos 48 dentro de Parques”. En cuanto a los brigadistas explicó que “si bien en marzo habían conseguido que se firme un convenio colectivo de trabajo los reencasillaron muy mal, en las categorías más bajas”, explicó Martín. Por último, respecto al cuerpo de Guardaparques, dijo: “Pedimos equiparación salarial, reencasillamientos. Condiciones dignas”.