Productores neuquinos sufren las consecuencias de las trabas a las exportaciones de carne vacuna

La decisión del Gobierno nacional de prohibir las exportaciones de carne vacuna por un tiempo determinado y luego de restringirlas al 50% de lo enviado al exterior durante el segundo semestre del 2020 afectó directamente a productores neuquinos. Habitualmente en esta época del año venden a través de frigoríficos de la región vacas adultas, de refugo, que no se consumen en el mercado interno, hacia países de Asia, como China.

Son animales denominados improductivos que necesitan descargarse del campo para obtener forraje para el invierno y para cuidar a futuras madres y terneros. En esta ocasión, la traba impuesta afectó el normal funcionamiento de la producción en el interior neuquino, perjudicando no sólo económicamente a los productores sino en cuanto a los procesos productivos que se impulsan en la provincia.

Tal es el caso de Waldo Salazar, productor de la zona de Aluminé, que expresó: “Nos sorprendió la medida a nivel nacional y nos perjudicó no solamente a nosotros sino a todo el pequeño productor que vende el animal improductivo para poder abastecerse de forrajes para el invierno. Estamos haciendo las gestiones y contando lo que sucede debido a las restricciones, porque acá, en época de invierno sí o sí se tienen que descargar los campos; si esto no sucede y nos agarra un invierno con lluvia y nieve, los animales se mueren”.

Por su parte, Nicolás Haneck, de la estancia Tipiliuke, en la zona de Junín de los Andes, compartió que “luego de hacer el tacto y sacar toda la vaca vieja y en refugo, negociamos con un consignatario que está en Bariloche la venta de una jaula de 37 vacas, que iba con destino a frigorífico de General Pico, de La Pampa, para exportación. Estaba el negocio cerrado el fin de semana y el lunes, cuando salió el anuncio de Alberto Fernández, me avisaron que se cancelaba por las restricciones impuestas”.

Salazar explica: “Siguiendo las políticas de la provincia de sacar todo lo que es hacienda improductiva del campo, empezamos a contactarnos con distintos frigoríficos de diferentes lugares y, de hecho, acordamos con un frigorífico de La Pampa para enviar vacas de refugo de toda nuestra zona, el departamento de Aluminé. Y de un día para el otro, con dos jaulas de hacienda ya en el corral, con las guías hechas y la documentación para salir, nos llaman que nos suspenden las cargas a causa del cierre de las exportaciones por parte del gobierno nacional”.

El productor de Aluminé agrega: “En realidad nos causó mucho perjuicio porque nosotros tenemos un predio reducido donde acopiamos animales con destino venta inmediata, armamos las jaulas y de ahí las sacamos, ya con compromisos de pago a los pequeños productores que nos hacen llegar las vacas para completar los envíos. Tuvimos que salir a la ruta a pastorear los animales porque no teníamos dónde tenerlos”.

Nicolás Haneck, explica: “En conclusión, estas vacas improductivas tuvieron que quedarse en el campo. Es una categoría que no se puede vender fácilmente, que no se consume acá en la carnicería, en el mostrador, así que las tenemos ocupando el lugar en el campo que deberían ocupar otras categorías productivas. Más allá del problema económico que se genera es también un problema de manejo. En la actualidad no se puede hacer lo que promueve el plan ganadero de Neuquén que hace mucho hincapié en sacar las categorías improductivas del campo”.

Es así como las vacas que no salieron hacia mercados externos y debieron permanecer en los campos neuquinos, dañan el desarrollo del sistema productivo, vinculado al plan ganadero provincial, que hace especial foco en el cuidado del medio ambiente, pensando en la producción de forraje y pastizal. Claramente las vacas de refugio que estaban vendidas pero que permanecen en este territorio perdieron kilos, ocupan el lugar de otras categorías, como terneros y futuras madres, y someten a una sobrecarga al campo de cara al invierno y al comienzo luego de un nuevo ciclo productivo.