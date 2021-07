Nuevo Café Literario enmarcado en el Día Mundial contra la Trata de personas

El Ministerio de las Culturas del Neuquén organiza una nueva edición de Café Literario, en versión virtual. Será el próximo viernes 23 de julio, a las 19hs, vía Zoom y requiere inscripción previa.

Este Café Literario está enmarcado en el Día Mundial contra la Trata de personas y está previsto que se desarrollen diversas actividades con el objetivo de visibilizar y sensibilizar acerca de esta temática. El 5° Café Literario se suma a estos objetivos proponiendo como tema de su próximo encuentro la dignidad humana.

Por su parte la directora de políticas socioculturales, Stella Martín, expresó: “en la lucha y la defensa de los Derechos Humanos juega un rol muy importante la sensibilización. La Literatura -y el arte en general- basa su razón de ser justamente en el poder de sensibilizar al lector. Mirar el mundo y sus tragedias y lograr la empatía para pensar y actuar en consecuencia es una capacidad que, entre otras cosas, otorga la lectura”.

«La trata de personas para la explotación sexual, el trabajo forzado y la esclavitud es un flagelo que no está lejos de nuestros días, de nuestras calles. La Literatura no deja afuera este tema. Escritores y escritoras lo abordan y contribuyen así a generar conciencia y mantener vigente la lucha por la dignidad humana. Por eso será este el tema a abordar en el próximo Café Literario, para continuar dando luz al mundo ensombrecido, para poner palabras a lo que no se puede concebir y seguir intentando una humanidad más justa», expresan los oranizadores.

La actividad está programada para el viernes 23 de julio a las 19 horas a través de la plataforma Zoom. Se contará con la presencia de referentes de Bibliotecas Populares, autoras y autores de la Provincia y como siempre, la invitación a participar es abierta a todo público. Por consultas e inscripción, escribir al correo: escribirenlasbibliotecas@gmail.com