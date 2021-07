Amigos de los Andes logró el ascenso a primera división en la Liga de Voley de Bariloche

El voley volvió con todas las expectativas este fin de semana en Bariloche Voley Club y Amigos de los Andes de nuestra ciudad arrancó con el pie derecho. Es que tras disputar los partidos decisivos este domingo y ganar ambos, accedieron al ascenso a la primera división. Fueron partidos de ambas ramas en las dos categorías, Primera y Segunda División.

Vale aclarar que la Liga de Voley Bariloche tuvo su primera fecha desde 2019 y se desarrolló entre sábado y domingo, a partir de las 9. Además se jugaron partidos del reducido de ascenso de Caballeros, para definir la clasificación a Primera División, donde el equipo de nuestra ciudad se hizo fuerte y ganó ambos encuentros.

El certamen se va a disputar en dos categorías, con un total de treinta equipos, y los conjuntos que queden entre los cuatro primeros puestos de Primera División van a disputar un playoff de mitad de torneo.

También habrá una instancia de ascenso, para volver a armar las categorías para una segunda vuelta que se va a definir a fin de año.

Los resultados de la primera fecha fueron:

Rama Femenina

HUAYRA 0 – BARILOCHE VOLEY CLUB SUB 18 B. 3

BARILOCHE VOLEY CLUB SUB 18. 3 – DEPORTES PATAGÓNICOS 0

BARILOCHE VOLEY CLUB SUB 18 C. 0 – SAN PATRICIO B. 3

MUNI 2. 1 – BARILOCHE VOLEY CLUB SUB 18 B. 3

CAMPANARIO 2 – BARILOCHE VOLEY CLUB SUB 18. 3

SAN PATRICIO 3 – ESTEPA PATAGÓNICA 0

Rama Masculina

PILETAS DEL NAHUEL 1 – LIDERMARKET 3

AMIGOS DE LOS ANDES 3 – PUELO765. 2

AMIGOS DE LOS ANDES 3 – DEPORTES PATAGÓNICOS 1

BARILOCHE VOLEY CLUB SUB 18 B. 3 – BARILOCHE VOLEY CLUB SUB 18 C. 0