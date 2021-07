Racing sigue jugando mal y sin marcar goles apenas logró un empate ante Gimnasia y Esgrima

Racing no pudo este sábado evitar otro 0-0 por la Liga Profesional, esta vez ante Gimnasia La Plata en el Cilindro de Avellaneda por la segunda fecha, por lo que tampoco logró dejar atrás los fantasmas de la reciente eliminación de la Copa Libertadores 2021.

El encuentro transcurrió por los caminos de la intrascendencia. El equipo de Juan Antonio Pizzi no hizo gala del protagonismo que podía esperarse, los de Leandro Martini y Mariano Messera tampoco mostraron ideas para desnivelar y el resultado fue aburridísimo.

En el complemento, a los 13, se produjo el esperado regreso de Lisandro López tras su paso por la MLS, quien arrancó en el banco de los suplentes e ingresó en el anfitrión en lugar de Ignacio Piatti.

Así las cosas, la chance más clara del partido llegó a los 28 minutos, con un córner desde la derecha del ingresado Maximimliano Lovera que peinó en el primer palo Enzo Copetti y que salvó milagrosamente en la línea con un rechazo hacia atrás Maximiliano Coronel.

Al final, el local generó una mucho mejor imagen pero no le alcanzó para conseguir, al menos, un asedio sobre el área platense. El 0-0 fue un hecho: Racing sigue sin ganar ni convertir en el certamen, y el Lobo volvió a sumar de a uno.

Licha López y sus ganas de ganarse un lugar en Racing

Finalizado el encuentro, el delantero analizó el encuentro con TNT: «Creo que fue justo, prácticamente no hubo situaciones de gol claras para ninguno de los dos, la verdad que fue un empate feo y justo. Tenemos que por ahí generar un poquito más de fútbol, tener un poco más la pelota y generar situaciones, y obviamente ganar los partidos».

En lo personal, contó: «Me vengo sintiendo muy bien, el entrenador me dijo lo mismo que a la prensa, que todavía no me ve a la altura de mis compañeros, pero estuve 20 días parado, vengo entrenando a la par del grupo y espero en algún momento ponerme a la altura de lo que quiere el entrenador para poder pelear un lugar. Eso lo decide el técnico, yo me siento muy bien, trabajé muy bien, él pensaba que había estado parado mucho tiempo, le expliqué que no, me dijo que no estaba a la altura y se respeta la visión del entrenador».

Por último dijo sobre el equipo: «Estamos para pelear, esto recién empieza. Copa Argentina y torneo tenemos la obligación de pelearlos porque es un club grande y hay plantel».