Este lunes vuelven las clases en la provincia de Neuquén, sin embargo desde ATEN advirtieron que en muchas no habrá presencialidad

Se terminaron las vacaciones en la provincia de Neuquén y con la baja de contagios de coronavirus las garantías para que comiencen las clases están dadas. Sin embargo, el problema que existe para el normal desarrollo tras las vacaciones, es el problema edilicio de más de un centenar de establecimientos educativos en la provincia. Luego de lo sucedido en Aguada San Roque, donde dos operarios y una docente fallecieron producto de una explosión en la Escuela albergue 144, existe una sensibilidad importante para dejar pasar situaciones que ponen en peligro a alumnos y docentes.

Foto: Federico Soto

Es por ello que desde el gremio docente ATEN en las últimas horas manifestaron que “las escuelas que no están en condiciones no empezarán las clases este lunes”. El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, convocó a asambleas para este lunes.

El dirigente gremial argumentó que existen numerosos “problemas” edilicios, es por ello que manifestó su negativa a la presencialidad en 160 establecimientos. Explicó que en las asambleas de este lunes “será puesto a consideración el pedido de renuncias de la ministra de Educación, Cristina Storioni, y del subsecretario de Obras Públicas, Ricardo Deza”, por la trágica explosión ocurrida en una escuela de Aguada San Roque.

En una entrevista días atrás, Guagliardo manifestó que “para el retorno a la presencialidad hay que tener en cuenta dos aspectos: el primero, la situación epidemiológica” y “lo que estamos viendo es que la condición está muy distinta a la que había antes del receso. Cuando uno ve las exigencias que hay para que haya presencialidad en las escuelas, vemos que ha mejorado: indicadores más bajos a los que había en mayo y junio y el más importante de todos es el que tiene que ver con la ocupación de las camas de terapia intensiva, con un 100 por ciento que teníamos antes de iniciar el receso al de ayer que es del 75%. Por lo tanto hay condiciones para la presencialidad desde lo sanitario y epidemiológico. Alternada con números reducidos de estudiantes por grupo con los protocolos aprobados en los primeros meses de este año”.

«Creemos que hay un número importante de escuelas que no van a poder iniciar por problemas de infraestructura. Y en eso nosotros vamos a ratificar nuestra exigencia de que donde no haya seguridad para docentes y estudiantes, no puede haber un inicio de clases hasta tanto una autoridad competente certifique que hay condiciones, es decir que haya edificios habitables”.

“Nosotros denunciamos ante organismos nacionales y provinciales 160 escuelas con dificultades para iniciar por falta se seguridad para docentes y estudiantes Y lo notificamos al Consejo Provincial de Educación a través de las Vocalías Gremiales”, sostuvo.

Lo cierto es que desde este lunes, el Consejo Provincial de Educación ha dispuesto, mediante Resolución 0470/2021 el regreso de las clases presenciales en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial (niveles Inicial, Primario y Secundario, Escuelas Especiales y Escuelas Rurales), en el marco del Plan de Presencialidad Administrada oportunamente aprobado.