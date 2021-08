“Proteger la lactancia, una responsabilidad compartida” es el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021

Como cada año, durante la primera semana de agosto, se busca visibilizar los diferentes obstáculos a los que se enfrentan las madres a la hora de amamantar y concientizar sobre la importancia de la lactancia materna. Hilen Moreno, licenciada en obstetricia de la clínica Chapelco, dialogó con RSM Radio sobre La Semana Mundial de la Lactancia Materna y sus beneficios para la salud. En primera medida afirmó: “Me parece que está buenísimo el lema de este año porque involucra a todos los actores sociales y no solamente a la mujer que tiene el rol de amamantar porque tiene la capacidad física hacerlo”.

Asimismo, hizo hincapié en que es momento de cambiar el foco de los beneficios y comenzar a hablar de lo que sucede cuando no se amamanta. “Está bueno empezar a cambiar este paradigma, no pensar en cuáles son los beneficios de la lactancia si no cuáles son los riesgos de no tener una lactancia”. En este sentido remarcó que “lamentablemente los medios de comunicación, las publicidades y todo esto ha hecho que hasta nos hizo dudar de que verdaderamente puede haber una comparación entre la leche materna y la leche de fórmula, entonces empezamos a hablar de los beneficios de la lactancia materna cuando en realidad deberíamos hablar de cuáles son los riesgos de no ser amamantados”.

La lactancia es beneficiosa tanto para el bebé como para la persona que amamanta. En lactantes, baja la incidencia de infecciones respiratorias y de diarrea, reduciéndose el riesgo de hospitalización por ambas patologías en un 57% y 72%, respectivamente. A largo plazo, también se observa que disminuye en 26% el impacto del sobrepeso y de 35% en diabetes tipo 2. A su vez, la lactancia brinda una oportunidad de reforzar el apego, con beneficios para el desarrollo infantil.

El Ministerio de Salud de la Nación recomienda la lactancia exclusiva a demanda desde la primera hora de vida hasta los 6 meses cumplidos. Luego, se aconseja complementar con la incorporación progresiva de alimentos apropiados para la edad, manteniendo la lactancia hasta los 2 años o más.

Por su parte, la licenciada en obstetricia aseguró: “La lactancia tiene que ser deseada o no ser, es un deseo que tiene que salir de la mujer que es quien va a poner el cuerpo ciento por ciento y no se puede obligar a una mujer a dar la teta porque no lo va a hacer desde su intención y las hormonas no van a trabajar para ello y va a ser doloroso. La lactancia es un acto sexual y tiene que ser gozada, disfrutada por el bebe y la mamá”. A su vez afirmó que esta práctica es un derecho del niño.

Si bien el cuerpo de la mujer está preparado para poder amamantar no siempre es una tarea fácil, es por eso que Hilen Moreno expresó: “Como mujeres tenemos la capacidad física de dar la teta, pero no por eso sabemos darla. Nacer con la capacidad física no quiere decir que tengo que saber hacerlo entonces como es una habilidad que hay que desarrollar hay que pedir ayuda”. Y subrayó que hay que acudir a aquellos profesionales actualizados como las puericultoras, obstetricias especializadas en lactancia, pediatras y demás profesionales.

Por último, la profesional aconsejó comenzar el camino de la lactancia desde la concepción indicando: “Es importante que el acompañamiento lo hagan profesionales actualizados porque es un tema en el que se va avanzando y aprendiendo continuamente”.