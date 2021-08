Ana Van der Heyden: la artista sanmartinense que brilla en España con sus retratos y murales

Después de recorrer varios paises en busca de un lugar que le permitiera desarrollar su pasión, la joven artista local logró empezar a vivir de su arte en un pequeño pueblo de España, donde retrata rostros de personas admiradas. RSM conversó con ella para conocer su historia.

“Yo pinto desde muy chica. Toda mi vida me gustó el arte. En San Martín empecé a aprender pintura con la profesora Silvia Croatto, que es una de mis grandes maestras. Hoy en día es una gran amiga a la que contacto siempre que empiezo un nuevo cuadro”, cuenta Ana, desde España, a RSM.

Después se fue a vivir a Buenos Aires, pero la experiencia no le fue grata: “No me pude adaptar y en la búsqueda de qué hacer con mi vida, pensando que amo el arte pero no tenía un título, algo en lo que en realidad no creía, decidí viajar. Casi de un día para el otro. Primero me fui a Australia y de ahí a Nueva Zelanda”, narra la artista sobre los comienzos de su aventura.

Ana en el lago, pintando un retrato de su querido perro.

“Europa siempre fue mi sueño. Caí en San Sebastián en medio de una locura, a las dos de la mañana, gracias a una amiga que me había hecho en Australia. Es un pueblo chico, donde había un voluntariado. Empecé a relacionarme por ahí y en el hostel, sabiendo que yo pintaba, me ofrecieron hacer mi primer mural, en Donosti. Desde ahí, gracias al famoso boca en boca, me fueron recomendando y en lugar de quedarme un mes, como era el plan original, hace tres años y medio que vivo acá”, cuenta Ana.

Ana junto a su mural en Donosti.

Ahora hace tres meses que se dedica íntegramente al arte, algo que cuenta con mucho orgullo y vocación: “Al principio trabajé en hostelería, algo que me gustaba por permitirme conocer a mucha gente. Ahora sigo buscando oportunidades. Así fue que contacté a un banco de Donosti que tiene un programa artístico de un Centro Cultural. Me respondieron sabiendo quién era yo, contándome que conocían mis murales, y eso fue una gran sorpresa”.





En ese programa artístico Ana pintó un retrato de Andres Calamaro, en el que trabajó durante todo un mes: “Hago retratos de artistas que admiro. Calamaro me gusta desde chica, me recuerda a mi familia, a los veranos con los primos, y me encanta él y su música”. A base de óleos en blanco y negro, Ana realiza retratos realistas en una serie que compila famosos rostros, que espera exponer próximamente en un bar de Gros.

“Me encantaría expandir mi arte por toda Europa”, concluye esta joven artista sanmartinense que emigró persiguiendo su sueño y trabaja incansablemente para conseguirlo.

Fotos: cortesía.