Ornella Aristizabal: “Hacer un blend de té es como escribir una canción”

La Casa de Té Arrayán tiene 22 variedades propias de té de autor, creadas por Ornella Aristizabal y dedicadas a mujeres emprendedoras. Para conocer más al respecto, RSM conversó con ella en Fe de Erratas, en el aire de la 98.5.

“Cuando surge la propuesta de hacernos cargo de la operativa de la Casa de Té Arrayán yo empiezo a capacitarme sobre el mundo del té, que es increíble. Estudié en diferentes escuelas, durante 8 años. Soy Tea Blender y sommelier de té, que es lo primero que se hace para entender qué son y cómo catar las hebras. Fui muchos años a la World Tea Expo, en Las Vegas, que es donde se muestran y prueban las cosechas de todos los años. A partir de ahí surgió la idea de hacer nuestras propias variedades”, explica Ornella en vivo por RSM Radio.

“Yo siempre digo que armar un blend es como hacer una canción. A veces empezás por la melodía, a veces por la letra. Con un blend es lo mismo, a veces pensás en un recuerdo, algo que querés transmitir, un aroma. Nosotros armamos nuestra carta en homenaje a la mujer emprendedora, que es lo que siempre nos trajo de Arrayán. Desde 1930 hasta el día de hoy siempre estuvo manejado por mujeres”, cuenta la Tea Blender.

La carta de blends se forma de 22 variedades, cada una con nombre propio: “Tienen los nombres de esas mujeres. A partir de todo lo que fuimos aprendiendo de su historia, de lo que nos fueron contando, leyendo, investigando, armamos esta línea. Son tés muy ricos, sin esencias ni colorantes. Yo siempre busco que sean lo más natural posible. Los vamos modificando de acuerdo a la demanda pero estas variedades ya funcionan muy bien, son muy pedidas así que estamos muy contentos”.

El más pedido es el que lleva el nombre de Janet Dickinson, una variedad con frutos rojos patagónicos. “Algunos blends son más fuertes que otros. Cuando me piden que les recomiende alguno yo siempre pregunto qué esperan de ese té: algo más cítrico, una infusión floral o algo más dulce. A partir de ahí vamos construyendo el blend y la gente se va muy contenta”, explica Aristizabal.

La materia prima para producir estos blends exclusivos viene de diferentes partes del mundo. “Tenemos hebras de origen, de Seulong, Sudáfrica, Sri Lanka, rooibos que son raíces sudafricanas y mucho té argentino, que es muy bueno. Argentina es el octavo país productor de té, con cosechas excelentes a nivel mundial. Tiene mucho sabor y color”, cuenta Ornella.

Para finalizar, la especialista deja su recomendación: “Yo soy fanática de la mezcla de vainilla y lavanda. Tenemos uno con té verde que se llama Potoca. Siempre lo sugiero cuando me preguntan cuál es mi favorito. De todas formas, hice las variedades para que me gusten a mí, así que me encantan todas.” Estas variedades únicas de té de autor se pueden conocer en la Casa de té Arrayán, que abre todos los días de 14 a 21hs.