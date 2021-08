En burbujas y por tandas, así asisten al colegio los alumnos de la Escuela 313

En los últimos días, a través de una carta enviada por los padres de la escuela 313, se dio a conocer la situación que atraviesa actualmente el turno tarde de esa institución, que debido a la falta de auxiliares de servicio vio afectado el dictado presencial de clases. Lo cierto es que hace varios años que la escuela le reclama al Ministerio de Educación la necesidad de incorporar más personal auxiliar de servicio al establecimiento, ya que la curricula continúa creciendo, pero el personal sigue siendo el mismo.

En la misiva, los padres de los alumnos que asisten a la institución por la tarde detallaron: «Los que suscriben, miembros de la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 313, integrada por padres, alumnos, educadores, auxiliares y directivos, a través de la presente, solicitamos, con carácter de urgente; el nombramiento e inmediata incorporación de al menos 1(una) persona en el cargo de Auxiliar de Servicio permanente, para el turno tarde».

En diálogo con RSM, Vilia Croceri, directora de la Escuela 313 contó que «durante el período 2019/2020, el Ministerio de Educación, nos informó que comenzaría a funcionar un nuevo primero grado en el establecimiento», y agregó que «si no hubiese habido pandemia no sabemos donde hubiera funcionado, ya que en ese momento el Jardín 53 continuaba utilizando una de las aulas porque aún no tenían edificio propio».

Además, aclaró: «Lo que estamos haciendo es que vengan por grupos, en tandas». Esta semana, que fue corta por el feriado del lunes, «dividimos los grados para que de alguna manera puedan asistir a la escuela hasta que se realice el nombramiento de los Auxiliares de Servicio, que pensamos que estarían para esta semana, pero no fue así», expresó Croceri y explicó: «El pedido ya fue hecho a las autoridades siguiendo las vías institucionales que corresponden, ahora estamos esperando que se realice el nombramiento de, al menos, un Auxiliar de Servicio, para poder retornar a las clases de la forma habitual».

Mientras tanto, preocupados por la situación los padres también realizaron un reclamo en el que manifestaron: «Las razones de nuestra solicitud y su carácter se fundamentan en los siguientes aspectos a resolver y que afectan al desarrollo de las actividades curriculares, a saber:»

Que se cuenta con 2 (dos) Auxiliares en dicho turno, por lo que se ha suspendido la atención de la merienda, debido a que se abocan a tiempo completo a lograr la calidad de la higiene necesaria.

Que, ante la inminente apertura social y de actividades, no se podría regresar al régimen horario normal del dictado de clases, punto que nos preocupa especialmente, dado que llevamos un año sin clases normalizadas, por los motivos que ya todos conocemos.

Que esta situación debe resolverse en lo inmediato, ya que tampoco los Auxiliares en ejercicio de la tarea están autorizados a cumplir horas extras y la Dirección se encuentra limitada para implementar ampliación

de días y horarios al dictado de clases fuera del formato actual de emergencia, por lo cual manifestamos esta solicitud, para que sea prioritario completar y poner en funciones el equipo de personal necesario

Por último, la directora enfatizó que lo que ellos quieren es poder volver al normal funcionamiento e incluso poder aumentar la cantidad de horas que los alumnos asisten a la escuela, pero para eso es preciso que la institución cuente con los Auxiliares de Servicio que permitan garantizar las condiciones de higiene y el refrigerio. «La promesa fue que con este nuevo primer grado vendría un Auxiliar de Servicio y un docente, pero hasta el momento nombraron al docente, pero no sabemos por qué no lo hicieron también aunque sea con un Auxiliar de Servicio».