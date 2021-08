Alumnas del 5° año del CPEM 28 redactaron una carta a la dirección preocupadas por las condiciones educativas del presente año lectivo

La pandemia trajo como consecuencia el cierre de los establecimientos eduactivos durante más de un año. La virtualidad no ayudó en poder lograr que los alumnos tengan una educación integral. Además en este presente ciclo lectivo la presencialidad tampoco fue la mejor. Escuelas cerradas por falta de mantenimiento, paros docentes, paros de auxiliares, licencias injustificadas y clases por burbujas, fueron algunos de los motivos por los cuales los alumnos neuquinos no obtuvieron el derecho a una educación completa.

En tanto mientras este lunes el gobierno provincial publicó la resolución que ordena el regreso a una presencialidad plena en las escuelas de Neuquén, el gremio docente ATEN se opuso a la decisión adjudicándolo como una medida electoral.

En nuestra ciudad, dos alumnas del 5° C del CPEM 28, escribieron una extensa carta a la directora del establecimiento, para solicitar a la dirección que revea esta situación que desde hace un año medio los alumnos vienen padeciendo. En la misma hacen referencia a la preocupación que las invade, luego de un año complicado, estresante y abrumador, de cara al ingreso el próximo año a estudios terciarios.

La misma reza así:

«Me dirijo a usted, para hablar de la problemática que nos tiene preocupados como curso que está transitando el último año de la secundaria, lo cual significa que muchos de nosotros estamos a punto de entrar en el camino de la universidad, y deberíamos hacerlo en las mejores condiciones educativas, con los programas hechos y lo más importante, teniendo clases.

En el año 2020 tuvimos un año completamente virtual, un año complicado, estresante y muy abrumador para muchos, sin clases presenciales. Muchos conocimientos y temas no fueron aprendidos de la mejor manera, el año 2021 fue un poco más esperanzador el regreso a clases, pero parece ser una simple careta.

Tenemos clases dos semanas al mes, de esas dos semanas, una se nos va en paros, calderas rotas, tampoco hay luz, licencias MUCHAS, de parte de profesores, que de ellas mayoría no tienen justificativo, y eso a la larga a los únicos que afecta es a nosotros, los alumnos, que estudiamos todos los días para poder aprobar y parece no ser suficiente nunca.

¿Por qué seguimos renegando con las calderas? Hace años que esto ocurre, suspender las clases por esta problemática es una vergüenza.

Creemos que no se está teniendo en cuenta lo anteriormente nombrado, ya que nos llenan de trabajos, tenemos que entregarlos para aprobar y llegamos al punto de desesperación de tener que entregar todo sin entender nada.

Ya hay escuelas en las que se juntaron las burbujas para no perder una semana completa de clases presenciales, ¿Por qué en el CPEM N°28 no se hace todavía? Si bien el comunicado salió hace algunos días, ya hubo instituciones en las que lo hicieron sin necesidad de avisar desde arriba, en nuestra opinión esas escuelas vieron la situación en las que estaban los alumnos y tomaron las medidas y protocolos adecuados. Todos sabemos que el comunicado salió, ¿y ahora?. No queremos que ese comunicado quede en el aire, queremos que suceda, que los cambios que proponen se cumplan. También queremos ser escuchados. Múltiples veces hemos enviado correos a profesores preguntando por la situación personal de cada uno en cada materia y la única respuesta es un correo grupal, que termina con una respuesta decepcionante, “No me llegó ningún correo”.

Un tema que nos tiene preocupados como alumnos es el cierre de trimestre, varios profesores no saben cómo evaluar o en que se basan para poner un “aprobado” o “desaprobado”.

Y muchos de estos al ver la reacción que tenemos nosotros con un “proceso” cuando se supone que hicimos todo lo que pidieron solo nos responden diciendo, “puede ser un error al pasar las notas”, “la escuela cambia las planillas” entre muchas otra excusas, en conclusión, nunca terminamos de saber cómo nos va en una materia.

Hablando más específicamente del segundo trimestre, que como todos sabemos es un trimestre corto, nos parece injusto para nosotros que somos los que tienen que hacer todo el esfuerzo posible, nos pidan que entreguemos trabajos extensos y en algunas materias más de uno. Creemos que no es la forma correcta de evaluar un trimestre que dura aproximadamente 3 meses y teniendo en cuenta la nueva modalidad de burbujas, el trimestre dura menos de lo que debería.

No nos pueden pedir para estar aprobados en una materia, dos o más trabajos cuando, en muchos casos, no tuvimos ni una sola clase con el profesor/profesora. Acá importa la calidad del estudio que nos brinden los educadores, no la cantidad de trabajos que envíen.

Como alumnos, sabiendo el poco tiempo que disponemos en esta etapa, sumando que muchos de nosotros tenemos actividades extracurriculares y trabajo. Creemos que la mejor forma de evaluar un periodo tan corto es verificando carpetas, asistencias, y trabajos dados DURANTE EL AÑO, no en un mes.

Queremos acciones, cambios, mejoras, no palabras sueltas que quedan en el olvido con el tiempo. No pensamos solo en nosotros, pensamos en el 4to de ahora que el año que viene va a ser 5to, pensamos en los chicos que hicieron primer año en pandemia y pensamos en el 5to del año pasado que tuvo que egresar en muy malas condiciones educativas.

Queremos un cambio, no palabras sueltas que queden en olvido.

Saludos cordiales».