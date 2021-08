Rolando Figueroa: “Voy a trabajar para que Nación nos reconozca lo que es nuestro”

El precandidato a diputado nacional por la letra F del Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa, publicó esta mañana una carta abierta a los vecinos y vecinas de la provincia donde se refirió al debate acerca del proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas en el que trabaja el Gobierno Nacional. En este sentido, aseguró que en el Congreso va a representar con firmeza los intereses de neuquinas y neuquinos al votar cada tema, y que trabajará “para que Nación nos reconozca lo que es nuestro”.

‘Rolo’ Figueroa afirmó que esta ley “impacta en la administración de nuestros recursos naturales” y que más allá de las posturas proselitistas, “de lo que se trata en este asunto es de garantizar a las y los neuquinos que vamos a ser consecuentes en poner un freno a la Nación, y hacer efectiva nuestra Carta Magna para que los recursos de nuestra tierra sean realmente nuestros”.

Si bien el ex vicegobernador se mostró a favor de atraer inversiones para el sector, se preguntó por qué esas inversiones en todos estos años no se vieron reflejadas en los hogares de los neuquinos, donde todavía muchos no cuentan con gas natural en sus viviendas o pagan la energía más cara que en otros puntos del país siendo una provincia productora. “¿Cómo le explican a la gente -a la que ahora le piden el voto- que no han sido capaces de generar las condiciones para aprovechar nuestros recursos en pos de darles una vida más digna?”, cuestionó.

“Cuando hablamos de las leyes que se van a tratar en el Congreso, como la de hidrocarburos, la de emergencia hídrica y la de fruticultura o el vencimiento de las concesiones hidroeléctricas en 2023, lo digo claramente: todo aquello que sea en beneficio de la provincia del Neuquén va a ser acompañado; todo lo que no lo sea, va a ser rechazado de manera contundente”, manifestó en este sentido.

Finalmente, indicó que el objetivo debe ser que “en la meseta o en el centro, en Los Miches o en San Martín de los Andes, cada neuquina y neuquino tiene que disfrutar de los mismos beneficios y posibilidades”, y que en caso de llegar a ser electo diputado nacional, “voy a hacer lo que tengo que hacer para Neuquén, tan simple y claro como eso”.