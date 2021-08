Sobre el accidente de los niños de Alihuen Alto: «Tal vez la tragedia haya sido inevitable, pero necesitamos poner atención en el después»

Yanina González, es una vecina de San Martín de los Andes, amiga de los papás de Felix, el niño que sufrió la caída de una rama el fin de semana de la nevada, y que hoy está internado en el Hospital Austral, en Buenos Aires. Ella contó a RSM Radio cómo actuó el personal de seguridad y de salud, el día del incidente, aclarando la intención de que “todos nos involucremos para que esto no vuelva a ocurrir».

Foto: Gentileza – Bomberos

En la entrevista, Yanina puso el énfasis de su relato en analizar qué cosas se pueden modificar, como sociedad para evitar acciones que se pueden lamentar. ”Tal vez la tragedia haya sido inevitable, pero necesitamos poner atención en el después. Es como sociedad que estamos dormidos. Es más común ver a alguien que saca el teléfono para filmar antes que salir a ayudar. En el caso de Felix, hubo vecinos que ayudaron y otros que se quedaron mirando”.

En este sentido también puso la mirada en el accionar de las instituciones que participaron en el rescate y traslado de los niños accidentados. “Informémonos de qué manera deben actuar las fuerzas como Protección Civil o Bomberos”. En relación con esto Yanina expresó: “Hay mucho dolor y mucho enojo. Quiero ser una voz que pueda transmitir lo que pasó”.

En el relato de los hechos, Yanina describió cómo actuaron los vecinos, como primera acción concreta. “En el momento en que pasó, el padre hizo un llamado al grupo. Había un médico de La Plata que se dió cuenta de que Juani no tenía tiempo, por lo que lo trasladó en lo más rígido que encontró, que fue un kayak. A Felix, su padre lo agarró en brazos y fue bajando una línea de cómo había que actuar”.

En la unión de la calle Paseo del Atardecer y Paseo del Pionero se encontraron los vecinos con el personal de Protección Civil. “Ellos los ven venir con los chicos en el estado en que estaban y se encajaron y trabaron el camino. Por más que ellos estaban asistiendo a otro llamado más arriba, dónde hay más nieve, lo primero que nos preguntamos es por qué estaban sin cadenas”, cuestionó Yanina.

También, surgieron dudas del proceder para dar las primeras ayudas a los accidentados. “A los chicos no los tocaron. Había una médica psiquiatra a la que le dijeron: Usted queda a cargo. Mientras tanto, el pediatra decidió seguir con el niño que estaba más herido hacia la ruta y allí se encontró con la ambulancia que tampoco tenía cadenas. Según me dijo el médico de La Plata, los elementos que no tenían los elementos que tenían que tener, como oxígeno” explicó y agregó: “También llegó el director de la clínica Chapelco y empezó a bajar línea a la gente de la ambulancia, diciéndole que tenía que hacer y qué necesitaba”.

El planteo de Yanina apuntó al compromiso como comunidad para saber que debería tener y hacer cada uno de los actores que están involucrados en un incidente como este. “Hablamos con la directora de Zona Sanitaria IV, y por suerte fue muy autocrítica. Quedamos en volver a reunirnos para pensar en tener un plan, en el que nosotros como comunidad nos sintamos en la obligación de involucrarnos”, concluyó.