Se viene “Piedras y manzanas”: la secuela de «Sueños enredados», de la escritora sanmartinense María Martha Paz

Después del gran recibimiento y el enorme recorrido que tuvo «Sueños enredados», dentro de muy poco llega la continuación de esa mágica historia, que será presentada en la próxima Feria Regional del Libro, durante el mes de octubre. Al respecto, RSM conversó con María Martha Paz para conocer detalles sobre esta nueva publicación.

“Piedras y manzanas» es una novela infantil, porque los personajes son niños, preadolescentes, no porque no pueda ser leída por adultos. Es la continuación de «Sueños enredados». En este caso, los dos niños mapuches que aparecen nombrados en la primera parte, se encuentran en la playa del lago con otros chicos que habían participado del enredo de sueños, y empiezan a caminar, porque no encuentran a su tío”, empieza a contar la autora, quien además participó de la última Feria Internacional del Libro Infantil y juvenil con sus obras.

“Los chicos van pateando una piedrita, que se cae bajo un auto. Se hace un remolino de agua en la acequia, que se hace gigante y de repente desaparece la plaza y los edificios. Está todo igual, menos las construcciones. Entonces se encuentran con unos soldados, que parecen salidos de un museo, y se empiezan a dar cuenta de que viajaron en el tiempo. Ahora están en 1898 y esos soldados pertenecen a la mal llamada Conquista del Desierto”, explica María Martha.

La intriga se plantea en torno a la vuelta al presente, atravesada por la amistad y el contexto histórico. ¿Cómo era un pueblo en 1898, antes de ser San Martín de los Andes? “Cada capítulo tiene un título alusivo a una piedrita, que es la que empieza todo, moviendo el tiempo. Las manzanas tienen que ver con que antes esta era tierra de manzanos”.

El libro lleva el prólogo de Daniel Tórtora, que trabaja la línea histórica a partir de sus conocimientos en la materia. Las ilustraciones son de Ana Paula Luberti, que están inspiradas en paisajes, y el diseño es de Sabina Nó. Es una edición conjunta de La punta del ovillo y La Grieta.

Foto: Federico Soto

“Los siete personajes de “Piedras y manzanas” son huincas y mapuches que comparten un viaje en el tiempo a través del agua, elemento primordial de la vida y comienzo de todo. Por ello, la elección del año al que llegarán los personajes no es casual, es el de la fundación de la ciudad de San Martín de los Andes por el Ejército Argentino. La narración es sencilla, María Martha jamás busca desplegar el abuso intelectual del lenguaje, por eso es que sus historias atrapan de modo singular a todas las edades”, comenta Daniel Tórtora en este fragmento del prólogo.

Esta nueva historia, secuela de Sueños Enredados, será presentada por la autora durante la próxima Feria Regional del Libro, que se llevará a cabo entre el 10 y el 17 de octubre de este año en nuestra ciudad. Además, María Martha tiene una gran cantidad de publicaciones exitosas en su haber, siendo “Sueños enredados” el libro seleccionado para formar parte del Plan Nacional de Lectura por la provincia del Neuquén.