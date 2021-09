Nuevamente los alumnos de la Escuela Especial N° 8 se quedaron sin transporte por falta de pago

La dirección de la Escuela Especial N° 8, de San Martín de los Andes, informó que, a partir del miércoles último, el servicio de transporte escolar, a cargo de la empresa Eden SRL, quedó suspendido por falta de pago desde provincia. Esto, perjudica a un gran número de alumnos debido a que no tienen otra forma de trasladarse a la institución.

Foto: Gentileza

No es la primera vez que esto ocurre, a fines de junio de 2021, las autoridades manifestaron que 40 alumnos de la institución no podían retomar la presencialidad debido a la suspensión en el servicio del transporte por una deuda que mantenía el Consejo Provincial de Educación (CPE) con la empresa que en ese momento realizaba los traslados. Tres meses después cambió la empresa, pero la noticia es la misma.

En diálogo con las autoridades de la Escuela Especial N°8, el responsable de la empresa, Matías D’Abramo les explicó que, por la falta de pago, definieron no continuar con la prestación del servicio. “Nosotros solo le pedimos a la provincia que nos cubran el combustible y los choferes, pero desde hace algunos meses no nos están pagando y ya no hay manera de poder sostener esta situación”, enfatizó D’Abramo a RSM.

A diferencia de lo que suele ocurrir habitualmente, cuando una empresa presta un servicio, Eden SRL no busca una ganancia, solo que se cubran los gastos para poder continuar trabajando. En este sentido, el responsable de la empresa expresó: “Desde Distrito Escolar hicieron todo lo posible, pero es desde Hacienda que corresponde que liberen los pagos y esto no ocurre. Si mañana nos dieran el dinero para pagarle a la gente y un poco de combustible arrancamos de nuevo”.

Cabe mencionar, que la Escuela Especial N° 8 de esta localidad, no fue la única que se vio afectada por la falta de pago a la empresa, también se suspendieron los servicios en Villa Traful y La Angostura. Por último, el responsable de Eden aseguró: “Todos los que estamos trabajando nos sentimos involucrados con la educación y con ganas de llevar a los chicos a la escuela” y concluyó: “Ningún transporte les ha pedido jamás que le abonen el combustible y el personal nada más”.