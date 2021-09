Kite, una aventura de invierno y verano

El kitesurf (Kite o kiteboarding) es una actividad divertida, apasionante, adrenalínica, que se practica en pleno contacto con la naturaleza. La posibilidad de deslizarse sobre el agua con una pequeña tabla, mediante la tracción de una cometa impulsada por la fuerza que genera el viento, lo convierte en un muy vistoso y colorido espectáculo.

De la pasión de dos amigos nació Kite Patagonia, una plataforma que combina deporte y estilo de vida. Ellos son Paulo Poggi, más conocido como “Chommpi” y Nicolás Amoroso, ambos instructores y apasionados del Kite, una actividad que muta entre el verano y el invierno, ideal para los que aman la adrenalina y los desafíos.

Por lo general sus adeptos provienen en gran parte de otras actividades de viento y de tabla, como el windsurf, parapentismo, wakeboard, snowboard, surf, etc. y de vela ligera en sus diferentes expresiones, otorgándole diversas modalidades o estilos. El kite no distingue género y prácticamente no tiene restricciones de edad. En Argentina hay kiters de ambos sexos y desde los 9 años hasta pasados los 70 años de edad.

Paulo, le explicó a RSM que ellos le aportan un plus personal a la actividad: “Desarrollamos experiencias, unimos la parte del deporte, que es increíble, como lo es el Kite, ya sea en la nieve (snowkite) o en los lagos (kitesurf) de agua cristalina entre montañas. A eso le sumamos el estilo propio de la Patagonia, con todo eso que la hace única”

Foto Kite Patagonia

Con relación a la elección de los lugares donde practican la actividad, Nicolás Amoroso contó: “comenzó con la primera escuela de kitesurf acá en San Martín de los Andes, en Quila Quina. Luego Meliquina, donde hoy hay un parador y es un punto reconocido mundialmente. Por otra parte, está en C4, que eso ya es en invierno y que nos da este juego de doble temporada. Desde ahí es que surge también Cerro Chapelco y muchos más”.

Por su parte Poggi sumó: “Fuimos encontrando estos lugares, trabajando, pensando y cuidando cada detalle para poder brindar la mejor experiencia. Hoy lo que hacemos es llevar a la gente a que los disfrute de forma segura y que se lleven un poco de Patagonia para sumar a los recuerdos de su vida”.

Foto: Kite Patagonia

“Junto a la plataforma Burpa lo que buscamos al proveer contenido y experiencia fue poder expandirnos. Hay herramientas, ideas y proyectos nuevos y es muy importante no quedarse atrás en lo que son las redes sociales, la tecnología, los conocimientos relacionados con internet”, aseguró Poggi.

La unión hace la fuerza, dicen y ellos combinan muy bien las suyas. “Queremos llegar a todas aquellas personas que están buscando este estilo de vida. Nosotros como creadores de experiencia y guías de Kite y snowkite y Burpa, desde el otro lado, como los impulsores de esta plataforma que nos permite unirnos y llegar a más lejos y más gente que antes”.