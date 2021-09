El diputado Cornejo visitó Neuquén y arremetió contra Carlos Eguía, lo calificó de «personaje»

Pablo Cervi participará este martes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de un encuentro de candidatos a diputados y senadores nacionales de Juntos por el Cambio. Coincidirán con los principales dirigentes de la UCR, el PRO, y el ARI, quienes presentarán al país un acuerdo programático de gobierno. Fue el presidente de la Convención Nacional de la UCR, y diputado nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo, quien confirmó el acto y quien a la vez se ocupó de la situación política neuquina: Calificó de “personaje” al dirigente Carlos Eguía y advirtió que “toda división de nuestro frente opositor, favorece al MPN”.

“Necesitamos lograr un equilibrio de poder en el Congreso, para pensar en una alternancia a partir del 2023”, postuló Cornejo, quien anunció “el martes todos quienes conformamos Juntos por el Cambio vamos a presentar un programa de gobierno, con los representantes y candidatos de los 24 distritos del país. Será un documento programático para todo el país”.

Sobre la situación política en Neuquén, donde Pablo Cervi fue el dirigente más votado para Diputado Nacional, superando por un margen importante a Carlos Eguía, que se presentó por el ARI, el presidente de la Convención Nacional de la UCR sostuvo que “toda división de nuestro frente opositor, favorece al MPN y al Frente de Todos”, y acotó: “lo lamentable es que este personaje, no es un dirigente tradicional del ARI”.

Cornejo reconoció que “estamos hablando mucho con Maxi Ferraro (presidente nacional del ARI), sobre cómo construir, porque es una pena ir divididos”, aunque se lamentó porque “este personaje no se sujeta al ARI”.

“Estamos esperanzados en mejorar nuestros números este 14 de noviembre, y en Neuquén es acompañando a Pablo Cervi”, dijo el ex Gobernador mendocino

En declaraciones a FM La Red de Neuquén, el dirigente radical se refirió a la situación política nacional, y en relación a los cambios de gabinete, aseguró que “luego de la derrota del 12 de setiembre, afloran las diferencias, y esas diferencias son producto de una gran irresponsabilidad, como es juntar dirigentes con pensamientos diametralmente opuestos. Tenemos por un lado a Grabois, D’Elia, o Sandra Vallejos que no creen en el derecho a la propiedad, y, por otro lado, por poner un ejemplo, a Kulfas o Guzmán que sí creen en el derecho a la propiedad. Y como no tienen coincidencias básicas, no pueden orientar un país”.

En ese sentido, a su criterio, el actual gobierno nacional “es un proyecto de poder en el que no está incluida la ciudadanía”, y remarcó que “hay profundas diferencias entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, porque muchos de ellos no creen en el derecho de propiedad (que está consagrado en nuestra Constitución Nacional), y nosotros, sin fisuras, sí creemos en el derecho a la propiedad, y esa es una diferencia sustantiva”.