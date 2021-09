Zuccardi Wines, fue elegida como «la mejor bodega y el mejor viñedo del mundo»

En una ceremonia celebrada hoy en Alemania, se anunciaron estos premios que reconocen a las mejores experiencias en bodegas alrededor del mundo. Los jurados realizan una selección entre más de 1.500 establecimientos, de los que se consideran los mejores 50.

Para su evaluación toman en cuenta todos los detalles que hacen que la visita a una viña sea gratificante. Vinos, gastronomía, recorrido, accesibilidad, ambiente, atención del personal, paisaje y la reputación de la bodega, se encuentran entre los factores más importantes.

La lista de los mejores viñedos del mundo se basa en las nominaciones de una Academia de votación compuesta por cerca de 600 expertos en vinos, sommeliers y corresponsales de viajes referentes de todo el mundo.

Para garantizar que la Academia sea representativa, el globo se divide en 22 regiones geográficas, cada una encabezada por un director principal (Academy Chair) que debe reclutar a 36 votantes de su región específica. Anualmente, el 25% del panel de jurados debe ser remplazado por nuevos participantes, a fin de contar con nuevas opiniones.



En la lista de las diez primeras bodegas, se encuentran casas vitícolas de reconocida trayectoria internacional y por tercer año consecutivo Zuccardi Wines se encuentra en la cúspide de tan selecta nómina:

Julia Zuccardi, integrante de la tercera generación de Familia Zuccardi y a cargo el área de Turismo y Hospitalidad, expresó: “Es un gran honor haber recibido este premio por tercera vez consecutiva; haremos nuestro mejor esfuerzo para honrarlo. Tenemos un hermoso país, un escenario extraordinario y un gran equipo trabajando con nosotros. Estamos muy comprometidos en lograr que nuestros visitantes vivan la mejor experiencia cuando vienen a Argentina, cuando conocen Mendoza y cuando llegan a Zuccardi Valle de Uco”.

En nuestra ciudad y la región, Distribuidora Caleuche se encarga desde hace años en la representación de esta exitosa bodega que logró uno de los premios más distinguidos por tercer año consecutivo, en la industria vitivinícola.

Acerca de los World’s Best Vineyards

The World’s Best Vineyards ha sido diseñado por el equipo de William Reed para elevar el perfil del turismo vitivinícola y alentar a los viajeros a disfrutar de experiencias relacionadas al vino alrededor de todo el mundo. La lista de los Top 50 Mejores Viñedos del Mundo refleja la diversidad del panorama vitivinícola internacional. La revelación de la lista de premiados 2021 ha sido organizada en colaboración con Wines of Germany.

Uno de los reglamentos de votación más estrictos del mundo del vino

Con excepción de los Academy Chairs, los jurados deben mantener en el anonimato su pertenencia a la Academia del World’s Best Vineyard.

Los jurados no deben discutir sus votos entre ellos.

Los jurados deben haber visitado los viñedos que han elegido no antes del 1° de enero de 2016, y se les solicita confirmación al momento de emitir su voto.

Los jurados deben enviar una lista de siete nominaciones en orden de preferencia.

Los jurados deben votar en función de la experiencia vivida en su visita a cada viñedo, y no por su winemaker.

Solo pueden ser votadas viñedos y bodegas abiertas al público (no se incluyen cierres temporarios por restricciones relacionadas con la Pandemia de Covid 19).

Los miembros de la Academia no tienen permitido votar por bodegas con las que mantengan algún tipo de relación laboral o financiera, y deben confirmar al momento de votar que no están alcanzados por esta situación.

No está permitido votar por una bodega que esté cerrada al público o que vaya a estarlo dentro de los tres meses posteriores a que la lista de elegidas sea publicada, en septiembre de 2021.

Los miembros de la Academia no pueden votar basándose en experiencias de cata registradas fuera de las instalaciones de la bodega o viñedo elegido, como por ejemplo en eventos o mediante la recepción de muestras.

Los miembros de la Academia son elegidos cada año, con una rotación mínima anual del 25%. Cualquier votante que no cumpla con el proceso de votación y su reglamento, es removido del panel.