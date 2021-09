Agustín Neiman evaluó la temporada en Chapelco: «Tuvimos un 30% o 40% menos de personas que en el 2019”

Este domingo 26 de septiembre cierra su temporada invernal el centro de esquí de San Martín de los Andes, que recibió más de 235 mil ingresos totales. Se termina una temporada atípica en la que la nieve jugó una mala pasada, llegó demorada y remontó en las últimas semanas revirtiendo un poco la situación.

Foto: Federico Soto – RSM

Luego de un 2020 sin turismo, la expectativa para este 2021 era mucha. En diálogo con RSM, Agustín Neiman, Gerente General de Chapelco manifestó: “Si lo mirás de lejos pareciera que tuvimos una temporada excelente porque hubo semanas que el promedio de gente era como el de una muy buena alta. La realidad es que tuvimos un 30% o 40% menos de personas que en el 2019”.

De todas formas, y teniendo en cuenta el panorama que había a principio de temporada de invierno, por la falta de precipitaciones níveas, Neiman aseguró: “Estamos súper contentos con la forma en la que está terminando, porque pudimos trabajar y hubo movimiento. Tuvimos un desafío muy grande por la poca nieve, lo que fue un trabajo muy duro para todos nosotros”.

A pesar de las condiciones desfavorables del inicio de la temporada, mucha gente pudo viajar a San Martín de los Andes y disfrutar del Cerro Chapelco, el esquí y la nieve. “El promedio fue de tres mil esquiadores diarios, lo cual es un buen número de visitantes”, afirmó el Gerente del centro de esquí local.

El balance final no es el más positivo. Si bien hubo algunas semanas de ocupación récord, similar a las mejores temporadas, en las que el estacionamiento no daba abasto y las filas eran interminables, también se vivieron gran cantidad de días sin presencia de esquiadores y solo con acceso peatonal. Aunque el promedio de ocupación fue entre un 30 y 40 por ciento menos al del 2019, Agustín Neiman remarcó “hubo semanas que estuvieron buenísimas, pero la temporada no fue en éxito salvo con relación a junio”.