«Yo cuido», la propuesta para celebrar el Día Mundial de los Cuidados Paliativos

Este 9 de octubre se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, cuyo lema este año es «No dejar a nadie atrás: equidad en el acceso a los cuidados paliativos». Pato Martinese, mosaiquista sanmartinense y voluntaria, le contó a RSM Radio que ese mismo sábado el taller de mosaico de la Unidad de Cuidados Paliativos realizará un encuentro en la plaza San Martín donde junto a pacientes, familiares y miembros de la comunidad que quieran participar realizarán corazones con la técnica de mosaiquismo.

“Hace ya 9 años tengo un taller de mosaico para pacientes y familiares en cuidados paliativos, nos juntamos una vez por semana para hacer distintas actividades de mosaico, lo que sería arte terapia. En este momento estamos organizando, desde cuidados paliativos, una campaña a la que denominamos “YO CUIDO” que se refiere justamente trabajar y cuidar a las personas cercanas, que no sean del círculo íntimo, de la familia”, contó Pato.

Esta iniciativa se trata de acompañar a esas personas que son cercanas a uno, como puede ser un vecino, un amigo no muy cercano. “Alguien al que podamos darle una mano en las cosas de la vida que no es necesariamente estar al lado, acompañar física y sentimentalmente; sino en las pequeñas cosas que uno puede necesitar en el día a día, cuando está pasando una situación dolorosa o complicada”.

Según detallaba Martinese, algunas de las cosas que se pueden hacer van desde ir a comprar al supermercado, cuidar a la mascota o acompañarlo un ratito a tomar un té. Con motivo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, “vamos a iniciar esta campaña haciendo unos corazones de mosaico en la plaza San Martín el día 9 de octubre, es por eso que necesitamos azulejos para poder trabajar en esos mosaicos y por supuesto para trabajar en el taller también”.

Los azulejos que precisan para realizar los mosaicos no son cualquiera. “Estamos pidiendo azulejos especiales, tienen que ser de 15 por 15, de 3 mm de espesor, porque si no, no podemos trabajar con las herramientas que tenemos”, explicó la tallerista.

Aquellos que quieran colaborar pueden dejarlos pagos en la artística Espacio y Arte, que es la única que vende azulejos en San Martín de los Andes. Pato será la encargada de ir a retirarlos para realizar la actividad del sábado 9 y para cuidados el taller que dicta en Cuidados Paliativos.