Asociación Nuestros Amigos: El alcoholismo y las consecuencias de una sustancia legalmente aceptada

En un nuevo encuentro con los miembros de la Asociación Nuestros Amigos, Wille, actual presidente y Mercedes, miembro del equipo hablaron acerca del alcoholismo y los efectos negativos que tienen para la salud y los vínculos sociales y familiares.

Foto: Federico Soto – RSM

“Esta problemática surge de la necesidad que tienen estas personas de crear una realidad paralela para darle respuesta a una realidad que agobia, por eso construye otra diferente a través de estas sustancias”, explicó Wille respecto por qué estas personas llegan al alcoholismo.

Además, explicó que todo esto tiene consecuencias en la vida de las personas, “algunas son inmediatas como la borrachera, pero hay otros crónicos”. Por su parte, Mercedes enfatizó: “A diferencia de otras sustancias, el alcohol está socialmente aceptado, entonces esto facilita esta problemática y se complica mucho familiar y socialmente”

El hecho de que tanto social, como legalmente esté aceptado el consumo de alcohol genera diferentes tipos de respuestas frente a la conducta de aquel que se excede en su consumo. “Generalmente arranca con el “me tomo una copita para envalentonarme”, lo que hace el alcohol es que se deprime la inhibición, entonces surge la simpatía y la alegría”, detalló el presidente de la Asociación.

Por otra parte, enfatizó que todo esto termina generando, en primera instancia, un sentimiento de vergüenza y de enojo por parte de la familia quienes buscan “esconder lo que pasa”, recalcó Wille y Mercedes agregó: “Al principio la persona cree que controla la situación, pero por el contrario día a día esto se va incrementando y no puede hablar de su malestar con su familia y prefiere taparlo o escaparse”.

Foto: Federico Soto – RSM

Asimismo, Mercedes expresó que la mayoría de las personas que acuden a Nuestros Amigos, se sienten parte de una comunidad y que a veces esto no colabora con la rehabilitación. “Lo que más rescatan es que se sienten parte de un una “familia”. Están muy solo y ahí tiene su grupo de amigos, entonces el que quiere dejar el alcohol, no digo que el vínculo sea perjudicial, porque siempre son positivos, pero el que quiere salir adelante su mayor traba es que se va a alejar de sus amigos porque ya no va a juntarse a tomar con ellos y eso ya es un impedimento”.

En cuanto a la respuesta desde el Estado y Salud, Wille quien trabaja en Salud pública aun estando jubilado, afirmó que “lejos está salud de tener un abordaje integral, lamentablemente debo decir que el hospital no responde a las necesidades de estos pacientes e incluso gran parte de los integrantes de la institución sanitaria también rechazan a los afectados por el alcohol”. Y remarcó: “Cuando aparece una persona muy comprendida en su higiene genera rechazo”.

Por último, Mercedes y Wille, resaltaron que siempre son bienvenidos aquellos que quieran sumarse a acompañar y ser parte de la Asociación Nuestros Amigos. “Todos los mediodías nos encuentran allí en la Asociación”. Aquellos que lo deseen pueden escribir por mail elhogarnuestrosamigos@gmail.com o seguirlos en Facebook para sumarse y colaborar.