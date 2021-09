Cristina Haug, finalizado el Mundial de PowerLifting en Suecia: “Fue una experiencia increíble”

El pasado 28 de septiembre, la sanmartinense Cristina Haug finalizó su participación, representando a la Argentina, en el “World Powerlifting Championship” realizado en la localidad de Halmstad, Suecia, organizado por la International Powerlifting Federation (IPF).

Desde allí Cristina le contó a RSM que “todavía estoy emocionada y movilizada porque es una experiencia increíble, poder estar en un mundial no tiene punto de comparación”, y agregó “ver a los mejores atletas del mundo, sentir toda esa energía, el clima deportivo que hay, el ambiente de comunidad, fue realmente increíble y me enriquece un montón.”

En lo referente a su rendimiento Cristina evaluó su participación expresando que “no fue uno de mis mejores días a nivel de energía y no logré repetir mis marcas de entrenamiento”, teniendo en cuenta que los viajes, la adrenalina y el contexto deportivo son factores emocionales que intervienen a la hora de competir en el máximo nivel mundial, “pero más allá de los resultados lo disfruté un montón”.

Asimismo, como publicáramos en notas previas, el Levantamiento en Potencia no es un deporte olímpico por lo que nuestra representante no sólo debió asumir los gastos del viaje, sino que viajó sola, sin entrenador o familiar que pudiera acompañar tamaña vivencia, aunque Cristina compartió satisfecha con RSM: “estuve súper acompañada, en la competencia me coacheó y siguió el coach de Tailandia, y en la entrada en calor estuve con la Federación de Noruega junto a dos chicas de mi categoría”, enumeró la atleta sanmartinense y agregó también que “todos estos días me acompañaron de distintas federaciones como la de Emiratos Árabes, Sudáfrica, Filipinas, Canadá, Japón…

Es de destacar que la participación de Cristina Haug en el Mundial de Suecia, es recién su tercera competencia, luego de que en el 2019 se consagrara ganadora en el Torneo Apertura de la Asociación de Potencia y ese mismo año, obtuvo el Primer lugar en el Campeonato Nacional de Powerlifting de FALPO – IPF, y que en esta ocasión se midió con atletas profesionales con vasta experiencia deportiva.

Por lo que el resumen de este sueño hecho realidad para nuestra vecina sanmartinense, representando a la Argentina en Suecia, se puede sintetizar en sus propias palabras: “La verdad que tuve mucho apoyo y ese intercambio cultural que se dio, fue tan fuerte y tan lindo, que lo que me llevo de todo esto es puro aprendizaje”.