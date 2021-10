Rolando Figueroa: “Los neuquinos queremos estar en la toma de decisiones de lo que sucede con nuestros recursos”

El candidato a Diputado Nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa, se reunió con representantes y miembros del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG). Allí aseguró que el proyecto de Ley de Promoción de Hidrocarburos que impulsa el Gobierno Nacional, “tal como está redactado es inviable”.

En este sentido dijo que ven un avance sobre las autonomías provinciales al dejar en manos de funcionarios nacionales la toma de decisiones y a los neuquinos simplemente como personas de consulta “y no en un lugar preponderante de decisión. Los neuquinos queremos estar en la toma de decisiones de lo que sucede con nuestros recursos. En la defensa de los intereses de los Neuquinos y en este tema en particular vamos a ser sumamente tajantes”, manifestó.

“Vemos muchas flaquezas en la ley, que si no se modifican no creo que llegue a buen destino”, indicó el ex vicegobernador de la provincia y criticó que “fue redactada detrás de un escritorio, sin conocer lo que está pasando en la economía mundial y lo que está viviendo la industria del Gas y Petróleo”.

Figueroa consideró, asimismo, que hoy el contexto nacional e internacional permite pensar en un cambio de paradigma para la producción neuquina, “creemos que se debe invertir en Neuquén en serio, elevar la producción y empezar a desarrollar una visión exportadora”.

Frente a los representantes de las principales productoras del país, remarcó que el aumento de los precios internacionales marca un rumbo y un horizonte para nuestra producción; y que el principal objetivo para el sector debe ser avanzar en las obras para poder evacuar esa producción de los yacimientos neuquinos “y generar las condiciones para empezar a crecer a otra escala”.

“Esto siempre pensando que nuestro principal objetivo es que el servicio de gas llegue a cada lugar de la provincia que aún no cuente con conexión a la red”, concluyó.