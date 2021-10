Bagnat: «Si pudiera surgir algún tipo de cuestionamiento del accionar de Prefectura corresponde al ámbito federal»

Tal como lo adelantó Realidad SanMartinense, la Fiscalía comenzó una investigación en la que se busca determinar la causa de la muerte del joven oriundo de Paraguay que perdió la vida este lunes al mediodía en el muelle del Lago Lácar.

Foto: Federico Soto – RSM

Por otra parte se confirmó que se indagará sobre el accionar del personal de Prefectura Naval, luego de conocerse las imágenes que se viralizaron en un vídeo donde al joven nadie ayudó a salvarle la vida.

De hecho, algunos testigos manifestaron que no se intervino lo suficiente para poder rescatar al joven de las frías aguas del Lago Lácar. El cuestionamiento es directamente al accionar de los efectivos de Prefectura, que tomaron una lancha, dieron toda la vuelta el muelle sin acercarle antes un salvavidas o algunas soga para rescatarlo rápidamente.

En la causa intervino en un primer momento la representante del Ministerio Público Fiscal Lucía Maggiora, sin embargo se conoció más tarde que el fiscal Maximiliano Bagnat tomó la investigación.

Foto: Federico Soto – RSM

«No hay hipótesis delictiva. No hay indicios de criminalidad. Fue algo a la vista del público y no hubo algo raro que nos dé de sospechar una instigación o una ayuda para el suicidio porque la persona se desviste en el muelle y se tira. Por lo cual no hay una Intervención», explicó Maximiliano Bagnat a medios regionales.

«Eventualmente si pudiera surgir algún tipo de cuestionamiento del accionar de Prefectura es cuestión federal. Pero si surge algo por el estilo se remiten las actuaciones que se labraron en la Comisaría 23°, al Juzgado Federal. También el Juzgado Federal lo puede pedir de oficio», apuntó el fiscal.

En la noche de este lunes, el jefe de Fiscales, Fernando Rubio, ante las imágenes duras viralizadas en el muelle, confirmó que serán investigados los hechos en el Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde habría estado el fallecido horas antes.