Varias escuelas de la provincia sin gas ni clases tras la inspección de YPF

Desde el regreso a la presencialidad la problemática edilicia está en la mira de toda la comunidad y más aún, desde la trágica explosión de la Escuela Albergue 144 de Aguada San Roque que se cobró la vida de tres trabajadores. En este contexto, YPF está realizando diferentes inspecciones en toda la provincia para ver en qué estado se encuentran los zeppelines de las instituciones educativas.

En este sentido, Soledad Mora secretaria de ATEN le contó a RSM Radio que varias escuelas se vieron afectadas con el retiro de los reguladores de gas por no haber pasado la prueba de hermeticidad. Debido a esto, varias escuelas ven afectada la presencialidad, entre ellas la escuela 337 de Piedra de Trompul. Respecto a eso, Mora detalló: “En el informe que realizó YPF luego de la inspección dice que detectaron dos perdidas de gas importantes en diferentes sectores”.

Además, la secretaria explicó que, a partir de esto, YPF manifestó la necesidad de trabajar en otras cuestiones como: “La reparación del termotanque, el recambio de cañerías, reparación de hornos y también en lo que tiene que ver con el ingreso o del camión para realizar la recarga del zeppelin”.

Desde ATEN vienen manifestando e insistiendo en la necesidad de que “se dé respuesta urgente y concreta a estas situaciones”. De forma periódica el gremio docente realiza relevamientos y también, manifestó Soledad Mora: “Entregamos reclamos advirtiendo sobre esta esta situación”. Actualmente, son 15 los estudiantes que no pueden asistir a la escuela de manera presencial, con relación a esto especificó: “Son 10 niños y niñas de nivel primario y 5 niños y niñas de nivel inicial que ven vulnerado su derecho a la educación”.

Por otra parte, la referente de ATEN local aseguró que en el contexto de ruralidad “es muy difícil hablar de conectividad porque no se cuenta ni con los dispositivos tecnológicos, ni con la conectividad necesaria para llevar adelante una educación virtual, como se está haciendo en otros establecimientos en los que no están dadas las condiciones de seguridad”. Por eso, plantearon la necesidad de una rápida respuesta, sobre todo teniendo en cuenta que el ciclo lectivo está por terminar y que “venimos de un año muy complejo a raíz de la pandemia, con la presencialidad interrumpida y muchas otras situaciones como falta de personal, de mantenimiento, de seguridad e higiene”.

Finalmente, Mora enfatizó: “Han sido muchos, los días de clases presenciales, que se han perdido”, y aclaró: “Entendemos que estas inversiones son necesarias y fundamentales, pero también sabemos que esto responde a lo que ocurrió en la explosión de la escuela de Aguada San Roque. Tuvo que ocurrir una tragedia para que se empiece a mirar de qué manera están funcionando las escuelas y poner el ojo más críticamente en el estado en el que se encuentran. También sabemos que hasta que no se resuelvan las tareas y se hagan los trabajos necesarios para poner nuevamente en funcionamiento en la escuela YPF no va a habilitar el funcionamiento y no va a recargar los zeppelines”.