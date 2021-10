Se suspendieron las clases en Quila Quina y ya son cuatro las escuelas rurales sin presencialidad

Una vez más una escuela es noticia debido a que tuvieron que suspender las clases por problemas edilicios que ponen en riesgo la seguridad de alumnos y cuerpo docente. En este caso se trata de la Escuela N° 33 de Quila Quina que desde el miércoles 20, se encuentra sin posibilidades de sostener la presencialidad debido a la falta de condiciones de seguridad en el edificio escolar.

Desde ATEN compartieron en sus redes sociales que desde la dirección de la escuela ya se solicitó a mantenimiento escolar que se tomen las medidas correspondientes, pero como hasta ahora no se pudo avanzar en esa instancia se debieron suspender las clases presenciales. En este sentido desde ATEN manifestaron: “Son varias las tareas pendientes, que aún no se han resuelto y que determinaron la suspensión de la presencialidad por entender que no están dadas las garantías de seguridad para quienes habitan la escuela”.

Entre las muchas tareas pendientes remarcaron la necesidad de que se revise la cocina y un calefactor por una pérdida de gas, un punto muy sensible para toda la comunidad tras la tragedia de la escuela albergue N° 144 de Aguada San Roque que se cobró la vida de tres personas, dos trabajadores de mantenimiento y una docente de la institución.

Pero no son los únicos pedidos de la institución que además, solicitó la revisión de cámara séptica debido a que es imposible estar en dos aulas y en la cocina por el mal olor, sumado a que es totalmente antihigiénico. Asimismo informaron la necesidad de una fumigación total del establecimiento por la presencia de una gran cantidad panales de chaquetas amarillas en distintos sectores, por fuera del edificio y en los juegos de los niños, algo que los pone en riesgo.



Por otra parte, está pendiente la colocación de las lámparas en el nivel inicial, la extensión del gas a uno de los salones que no cuenta con calefacción, la revisión de dos calefactores que se suman a un cambio de térmica que ya fue solicitado, el lijado de la pared exterior para que se pueda volver a pintar, la colocación de la torre para el tanque de agua en la casa institucional. A todo esto, se añade el cambio o reparación de la mochila del baño de las niñas, la colocación de un vidrio y un nuevo calefactor en el quincho.

Desde ATEN enfatizaron que “con la suspensión de clases en la escuela de Quila Quina, son cuatro las escuelas rurales que se encuentran en la misma condición y que han visto afectada la continuidad del ciclo lectivo” y agregaron: Acompañamos el reclamo de la comunidad educativa y exigimos respuestas concretas y urgentes a las necesidades edilicias de la institución. El gobierno debe garantizar las mejores condiciones que garanticen una presencialidad segura en óptimas condiciones para estudiantes y todo el personal”.