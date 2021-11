Natalia Vita sobre la toma en la Ruta 48: «No queremos que haya un desalojo por la fuerza”

El conflicto por la toma del terreno de la Ruta Provincial 48 continúa y las autoridades municipales buscan acordar con las familias para que se retiren del lugar pacíficamente, pero hasta el momento los vecinos siguen en el predio. Durante la mañana del martes, Natalia Vita, secretaria de gobierno y Carlos Menéndez, director de vivienda y hábitat de la localidad, estuvieron en el estudio de RSM Radio y contaron algunos detalles de la situación.

Foto: RSM

Desde el Municipio enfatizaron que no se va a avalar la toma ilegal de tierras y que en caso de que los vecinos involucrados no depongan su actitud se comenzará con las actuaciones legales correspondientes. La secretaria de gobierno, habló sobre el tema y manifestó: “No vamos a avalar esta situación y no se va a firmar un acta con un compromiso de darle un lote en algún lado como quizás se hizo en otro momento”.

En las últimas semanas se informó la licitación por el terreno ubicado frente al hotel del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN), la misma busca conseguir loteos que sean funcionales para la creación de viviendas sociales. En referencia a este tema, Vita aseguró: “Justamente por el proceso en el que estamos, en el que se viene trabajando con el Instituto de vivienda, con el Consejo Asesor y con las organizaciones sociales donde también hay un montón de personas que están en las mismas condiciones o peores y por respeto a esas personas y por el trabajo que venimos haciendo no vamos a hacer otra cosa que acompañarlos en este proceso”.

En este sentido la funcionaria aclaró que lo que ellos pueden hacer es evaluar cada situación particular y basándose en eso resolver que tipo de ayuda se les puede brindar. Acerca de esto, Natalia Vita remarcó: “Podemos ayudarlos a buscar alternativas, ver que podemos hacer, cómo. Ayudar a buscar opciones”.

Las 15 familias que se convocaron y acordaron realizar la toma, coincidieron en que en San Martín de los Andes es imposible alquilar porque no hay disponibilidad. Frente a esto, la secretaria dijo que el Municipio, actualmente, cuanta con un espacio acondicionado para el uso de aquellas familias que lo precisen. A su vez, Vita contó que “se está terminando de acondicionar un lugar, para tener otro albergue para estas situaciones”.

Foto: RSM

Antes de ser secretaria de gobierno, Natalia Vita, se desempeñó como secretaria de desarrollo social, por lo cual conoce desde adentro como es el manejo de estas situaciones que varias veces le tocó acompañar y mediar. Vita, explicó que desde su lugar lo que pueden hacer es hablar con los propietarios de las viviendas para que extiendan los plazos del desalojo, también se gestionan ayudas económicas en los casos de las familias que no pueden afrontar el gasto. En cuanto a la inversión actual de ayudas económicas, Natalia Vita detalló: “Tenemos una inversión de dos millones ochocientos mil pesos en ayudas económicas para ayuda alquiler, creemos en eso y lo vamos a seguir haciendo y todo esto es lo que le estamos planteando a las familias”.

La secretaria fue tajante al subrayar: “Lo que queremos dejar en claro es que no vamos a avalar la ocupación ilegal. La propuesta va a seguir siendo pedirles que se corran del lugar y ahí sí, tendrán las cosas” y añadió: “Si no desisten de esta postura tendrá las consecuencias legales que lamentablemente corresponden y no podrán tampoco acceder a ningún beneficio de vivienda de acá en adelante”.

Foto: RSM

En cuanto a las acciones que se vienen realizando desde la municipalidad y desde la Dirección de Vivienda y Hábitat la funcionaria expresó: “Venimos trabajando en poder tener acceso al suelo y por eso propusimos la venta de los lotes frente al Instituto”. Además, aseguró que “las medidas son concretas y reales, porque con la adjudicación de los lotes vamos a tener entre 10 y 12 hectáreas qué van a ser para loteos”. Adicionalmente, Vita recordó que se está avanzando rápidamente con los lotes en el Ejército”.

Finalmente, la secretaria dijo que durante estos días se intentó dialogar con las familias para que se retiren del terreno y de esa forma poder trabajar en conjunto. En este sentido, enfatizó: “Esperamos que esto termine de buena manera, no queremos es que haya un desalojo por la fuerza”.