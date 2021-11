Se realizó una reunión del Consejo Asesor de Vivienda encabezada por el nuevo director del Instituto de Vivienda y Hábitat

Encabezado por el nuevo Director del Instituto Municipal de la Vivienda y Hábitat, el arquitecto Carlos Menéndez, y con una amplia participación de los organismos y organizaciones se realizó el pasado martes en el salón municipal la reunión del Consejo Asesor de Vivienda. Se presentó el proyecto inicial del trabajo y los lineamientos generales que tendrá el trabajo del Instituto.

En el encuentro, además, se generó una ronda de debate sobre la situación actual que se está viviendo, las gestiones que se vienen realizando en torno a la búsqueda de tierra para la generación de soluciones habitacionales, el estado de las mismas y todo lo relacionado a las acciones que se van a llevar adelante en los próximos meses. El Consejo Asesor de Vivienda cuenta con la participación activa de distintos sectores de la comunidad relacionados a la materia, Concejales de cada bloque, la Defensoría del Pueblo y el Ambiente, Organizaciones Sociales, entre otros.

Previo al debate, el Director del Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat, realizó una presentación en la que se explicó de qué manera se pretende trabajar en el organismo que ya tiene un nuevo organigrama.

En sentido, se ratificó la postura de que “las ocupaciones ilegales de tierras no son una opción, no las avalaremos, no vamos a permitir, su consolidación y quien las realice y llegue a instancia judicial, perderá automáticamente la posibilidad de ingreso a los planes municipales vigentes o a generarse, destinados a favorecer el acceso a la tierra, la vivienda o el alquiler”.

Además, se remarcó que “se realizará un acompañamiento prioritario en situaciones de vivienda a las personas con residencia en la localidad mayor a 5 años. Evaluando siempre el grado de necesidad y urgencia y la inscripción en el Registro de Demanda Habitacional (RDH) correspondiente”.

Paralelamente, se detalló que “ante la crisis actual de vivienda, se procederá a aumentar de inmediato el stock de alojamiento temporario de emergencia para personas en situación de vulnerabilidad y/o de calle gestionado por el Municipio”.

Finalmente, se informó que “se encuentran en pleno avance los procesos de evaluación de las ofertas presentadas en el canje de tierras propuesto para los lotes municipales de Villegas y Rodhe”. Además, se anticipó que el intendente Carlos Saloniti, tiene previsto un viaje la semana próxima a Neuquén: “Las negociaciones para obtener un sector de las tierras ocupadas hoy por el Ejército dentro de nuestro ejido, las que involucran al Municipio, la Provincia y la Nación”, y es por eso que el Jefe Comunal continuará con las gestiones en la Capital Provincial. Ambos procesos generarán tierra apta, bien localizada y con cobertura de servicios para aportar a mitigar la emergencia habitacional vigente.