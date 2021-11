Saloniti sobre el traspaso de las tierras del ejército: «El IPVU está trabajando en un proyecto urbanístico que sale de lo tradicional»

Al inicio de esta semana, el intendente Carlos Saloniti, junto con el gobernador, Omar Gutiérrez, anunció el traspaso de 20 hectáreas de tierra del Ejército, para sumarlas a las políticas habitacionales que está llevando adelante la ciudad. Entrevistado en RSM Radio, Saloniti dio detalles de esta acción y destacó el trabajo conjunto para lograrlo.

“Hace mucho tiempo que venimos trabajando en el borrador de la carta intensión con mucha participación de la gente del IPVU con personal del ejército para ir logrando, esto que hace mucho que viene tramitando la provincia junto con el municipio. Ahora el gobernador va a emitir un decreto suscribiéndote y después pasa al Ministerio de Defensa, para seguir los pasos de transferencia dominial”, explicó el intendente.

Salonti evaluó el traspaso como un hecho positivo, “porque vamos a poder realizar un desarrollo urbanístico en 20 hectáreas, pensando en la necesidad que tiene la gente y en la situación de demanda habitacional que tiene la ciudad, desde hace mucho tiempo”.

Con respecto a la manera en que se van a utilizar esas tierras, Saloniti destacó que el IPVU está trabajando en un proyecto urbanístico que sale de lo tradicional. “Podemos pensar en un modelo de ProCreAr similar al que se implementó en Zapala, con viviendas de dos pisos, muy modernos en los que se amplía la capacidad habitacional”.

Esta acción se enmarcar dentro de un cambio en materia habitacional que dio la gestión de Saloniti, luego de la renuncia de Marcelo Alveal. “Esto, junto al trabajo de la venta de las tierras frente al hotel del ISSN, más toda la organización del Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat, con Carlos Menendez a la cabeza, con el trabajo del Consejo Asesor para la Vivienda, es toda una política habitacional, pensando, no solo los próximos dos años que me quedan de mandato, sino en la continuidad de las gestiones” destacó el intendente.

En relación con el desarrollo de este tipo de políticas, Saloniti consideró: “El problema tiene una dimensión tan grande que es necesario trabajar en equipo, aún no siendo del mismo partido. No hay forma de pensar que mañana viene un intendente y se soluciona todo. Hay que incorporar a todas las partes, porque la clave está en sumar y multiplicar, y no en restar y dividir”.

Saloniti evaluó el traspaso de estas tierras como “clave ya que se encuentra en un lugar estratégico, en cercanía de los servicios. Es muy importante el rol del Estado, en este punto, porque el mercado no genera un equilibrio”. En este sentido, el intendente destacó que se va a seguir trabajando en la búsqueda y adquisición de tierras porque se trata de la solución para muchas familias que, después, con esfuerzo podrán construir su casa con un crédito.