Más de un centenar de estudiantes se quedaron sin vacantes para las EPET y los padres reclamaron en el Deliberante por una solución

En total son 117 jóvenes los que se quedaron sin lugar para estudiar en la EPET 12 y la EPET 21, pero tampoco saben con certeza, si tendrán vacante en otro establecimiento. Este año, la inscripción fue virtual y se permitía a los ingresantes elegir hasta 5 establecimientos educativos indicando el orden de preferencia y la prioridad.

Foto ATEN SMA

Pero esta problemática no es nueva y se va agravando a medida que el número de vecinos de San Martín de los Andes crece, pero la oferta de instituciones educativas no acompaña ese incremento. El director de la EPET 12, Damián Rey, dialogó con RSM Radio y recordó: “Hace unos años las familias acampaban en la vereda de la escuela hasta con una semana de anticipación para obtener su vacante, cosa que no nos parecía que estaba bueno”.

Para evitar esto se pasó al sistema de sorteo tanto en la EPET 12 como en la 21, algo que “nos parecía más justo, aunque no del todo”, manifestó Rey. Además, explicó que la demanda es tan grande para las escuelas técnicas que llegan a contener la cantidad de chicos que quieren ingresar a la institución para realizar sus estudios. Sumado a esta problemática, hay que contemplar que, a diferencia del 2020, este año si habrá repitencia por lo cual deben guardar esos lugares.

Por su parte, los padres de los estudiantes que quedaron fuera de las EPET también se manifestaron por esta situación y a través de un comunicado enfatizaron: “Nuestros hijos e hijas están siendo arrojados a una situación de desamparo e ilegalidad por parte del Estado, a causa de la desidia y la falta de profesionalismo de quienes están a cargo de la gestión de la educación a nivel local y provincial. Cada fin de año el sistema tiene el número exacto de matrícula en los séptimos grados de cada escuela y, sin embargo, recurrentemente al pasar al secundario quedan sin banco. Hace años que vivimos con déficit de escuelas y edificios escolares, pero esa es una deuda del Estado, no de adolescentes y jóvenes de la provincia”.

Asimismo, ATEN se hizo presente en el lugar para acompañar y apoyar tanto a los padres como a los estudiantes que están atravesando esta situación. Con relación a la falta de bancos manifestaron: “Esta problemática, generada por la falta de proyección y de políticas públicas que garanticen el derecho social a la educación, se repite a lo largo y a lo ancho de la provincia dejando cientos de estudiantes en la incertidumbre de no saber en qué escuela iniciarán su educación secundaria, y negándoles la posibilidad de elegir las orientaciones para su formación”.

Foto ATEN SMA

Los padres reclamaron que se creen los cursos necesarios para que estos jóvenes puedan cursas sus estudios en el lugar que eligieron. En este sentido, el director de la EPET explicó: “Eso no depende del establecimiento educativo y en particular en la EPET 12 no hay lugar físico para abrir más cursos”. Para Rey, lo que ocurre también tiene que ver con que “no hay planificación desde el Consejo Provincial de Educación”.

Hasta el momento son 69 los ingresantes y 92 los estudiantes que quedaron en lista de espera a la espera de una solución por parte de las autoridades locales y provinciales. Es por eso que los padres se refirieron a la ley de Educación y remarcaron que la educación es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria y además remarcaron: “La Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios” es por eso que “reclamamos el derecho social a la educación de nuestros hijos e hijas, así como el derecho a la libre elección de las orientaciones para su formación”.

Finalmente, el director de la EPET 12 aseguró: “No es una un capricho nuestro no tener más vacantes y creemos que quizás no se tuvo en cuenta el crecimiento poblacional” y agregó: “Nosotros vemos una gran demanda por la Escuela Técnica y por eso queremos pedirles a las familias que hablen con sus hijos porque en muchos casos cuando llegan a cuarto año los chicos quieren irse”, esto provoca que los primeros años estén a tope de su capacidad y que en los últimos se queden con la mitad del alumnado.