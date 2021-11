La Asociación de Taxis también toma postura sobre la reglamentación del transporte turístico

El debate por la reglamentación del transporte turístico vino dando discusión en las últimas semanas y esto se debe a que los involucrados no logran ponerse de acuerdo. Días atrás, desde la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo expresaron a RSM que la propuesta que ellos le presentaron a los concejales no afectaría a los taxistas y remiseros porque el público al que apuntan es un público específico el cual, según manifestaron, no elegiría un servicio de taxis o remis.

Daniel Ponce, miembro de la Asociación de Taxistas dialogó con RSM para explicar la mirada de los taxistas y remiseros de la localidad. Uno de los puntos más álgidos es la habilitación de vehículos de siete asientos o menos a las Agencias de Viajes y Turismo, en este sentido, Ponce detalló: “Los Estados municipales tienen ya legislado lo que son las ordenanzas de taxis y remises que es la figura en la cual se puede habilitar el traslado de personas en ese segmento de cantidad de asientos”.

Asimismo, el taxita aseguró que no se trata de una opinión personal, sino que “hay todo un marco de acuerdos con la provincia de Neuquén y Transporte de la Nación a través de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) de cómo se genera un orden en cuanto a lo que es la legislación del transporte de pasajeros”.

Uno de los principales reclamos es que ya existe un marco vigente que regula el transporte y es que delimita de qué manera puede accionar uno y el otro. El experimentado taxista, quien se dedica hace más de 30 años al rubro dijo: “El marco vigente hoy declara que provincia legisla cuando son vehículos por encima de los 7 asientos, para el territorio provincial y por una modalidad de uso turístico, que es el corredor de los lagos y que incorpora distintas provincias”. Y aclaró: “Entonces por debajo de ese número legislan los municipios, para lo que es la jurisdicción municipal y, hay una figura que es la del taxi y el remis, que es la de transporte de la Nación que reconoce por convenios”.

A su vez, con relación al pedido de las Agencias de Viaje y Turismo afirmó: “Los agentes de viaje pretenden con esta ordenanza del transporte turístico generar una situación de habilitación similar a la del taxi con una modalidad especial para ellos”. Cabe recordar, que, durante la última Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, se derogaron tres incisos del artículo tercero de la Ordenanza N° 12.991/20 donde se especifica quienes y de qué forma están habilitados a realizar transporte turístico de pasajeros.

Si hay Un marco regulatorio que lamenta de fiscalización y sanción por parte del Estado para un sector bien definido que se denomina taxi y remis pues todo lo que entré como habilitación en ese momento por debajo de los 7 asientos, que entra en lo que es taxi y remis que en San Martín tiene una ordenanza que lo regula hasta 4/5 asientos para el transporte de pasajeros.

Por último, Daniel Ponce afirmó que si las Agencias de Viaje y Turismo quisieran podrían habilitar vehículos pequeños. Por eso remarcó: “Es claro es que un sector pretende que se le habilite en forma exclusiva una modalidad que ya está cubierta dentro de los marcos legales existentes”, remarcó Ponce y añadió: “Hay un montón de situaciones donde si la Agencia de Viaje necesita cubrir su necesidad lo puede lograr a través de lo ya existente o generando una alternativa que pasa por ir a la CNRT y sacar una habilitación portuaria y aeroportuaria que implica la posibilidad de pasar de una provincia a la otra con el vehículo”.