Ya se enviaron los presupuestos y planos de los posibles lugares para la apertura de cursos de la EPET

Avanzan las gestiones para la apertura de los tres primeros años de las EPET en San Martín de los Andes. Ya estuvieron recorriendo diferentes lugares los padres, los supervisores de Técnica que viajaros desde Neuquén para corroborar la viabilidad de la propuesta y la concejal del MPN, María Laura Da Pieve.

La concejal Da Pieve le contó a RSM: “Hoy personalmente hice el envío de los planos y el presupuesto de cada uno de los locales que había quedado en la terna y por lo que me comunicaron mañana a la mañana (martes 7/12) se van a reunir, en primera instancia, para evaluar la estructura edilicia de las propuestas y a partir de ahí pasaría al área de contratación, de la ponderación de ambos aspectos saldrá el ganador”.

Si bien todavía resta saber cuándo se va a llamar para ocupar los cargos requeridos para la apertura de estos tres nuevos cursos, las gestiones por parte de la concejal, Da Pieve, avanzan a un ritmo que deja prever un inicio a tiempo del ciclo lectivo 2022. Cabe recordar, que luego de los exámenes de diciembre y febrero varios de los 117 estudiantes que precisa una vacante, posiblemente puedan ingresar.

Por último, la concejal explicó que no se revelaron los posibles lugares para salvaguardar a los propietarios. En este sentido, la edil, explicó: “esa información se le dio a la comisión de padres, pero por respeto a los dueños y sobre todo para que no sé sepa el valor es que no se han informado”.