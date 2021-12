Trata de personas, la esclavitud moderna

Hace algunas semanas se presentó un Proyecto de Ley de Erradicación del Sistema Prostituyente, Prevención de la Prostitución y Restitución de Derechos, un tema de gran importancia al que no se le presta la atención pertinente. Pablo Gambero, director general de la Dirección de Trata y Prostitución de la Subsecretaría de las Mujeres, dialogó con RSM y contó como es el trabajo que realizan respecto a prevención y rescate de personas en esta situación.

Lo primero que hay que saber es que la Trata de personas es un delito, pero qué es específicamente. Gambero explicó: “Es la captación, traslado o recepción de personas con fines de explotación sexual, esclavitud laboral o trabajos forzados”. En este sentido, aseguró que en la región existe una ruta, “la del petróleo” que esconde muchas de estas realidades.

Es difícil para muchas personas darse cuenta de que son posibles víctimas de Trata o que una amiga, familiar o conocida puede serlo. Respecto a esto, el director general aseguró: “No hay que vivir con miedo, pero si estar informados, saber cómo es el modus operandi de estas redes”. Una de las formas de captación más habitual es “la oferta de trabajo” aunque no es la única.

“Promesas de amor o pedidos del tipo ´si me amas demostrámelo viniendo conmigo´ que apuntan al manejo psicológico de la víctima”, es otra manera de captación remarcó Gambero quien recordó que recién desde el 2008 está penada la Trata de personas en la Argentina y detalló: “Somos un país abolicionista porque la pena recae sobre el proxeneta o explotados (patrón)”.

¿Cuándo desconfiar de una oferta de trabajo? El primer punto tiene que ver con la procedencia de esa oferta. Es decir, que si no detalla quien es el empleador o nombre de la empresa no es de fiar. Lo mismo que si no indican dónde será la entrevista o si no hay datos explicitados. En general se trata de propuestas de trabajo prometedoras que incluyen: alta remuneración, vivienda, traslado y alimentación paga por el empleador.

Hace un tiempo, el secuestro era otra de las modalidades que se utilizaban, pero con la llegada de las redes sociales esto cambió. Según informan desde la Dirección “Internet y las redes sociales son los medios más usados por los tratantes para captar potenciales víctimas. Usando una falsa identidad, contactan personas para ganar su confianza y engañarlas”.

La trata de personas no se refiere solamente a la explotación sexual de mujeres. Algo que creció mucho durante la pandemia fue la pornografía infantil que incluso se realizaron varios allanamientos que involucraron a San Martín de los Andes. Además, hay casos en los que las personas son explotadas laboralmente, como sucede en Buenos Aires en los talleres clandestinos.

Desde la creación de la Ley Nacional de “PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VÍCTIMAS” en Neuquén se realizaron más de mil 500 intervenciones. En el año 2010 se aprobó un protocolo único de intervención ante situaciones de trata donde tiene participación cada institución dependiendo su incumbencia, desde allí se abordan dos ejes fundamentales: la asistencia inmediata que dura hasta la declaración de la víctima y, por otro lado, lo que llaman “una vida con proyecto”.

Finalmente, el director general destacó: “Lo importante es tener la información necesaria para poder denunciar este tipo de situaciones y que la justicia pueda actuar. La trata de personas es la forma moderna de la esclavitud y hay que erradicarla». Si sos testigo de alguna situación o ves algo que te llame la atención, podés hacer la denuncia de manera anónima en el 134, al hacerlo te darán un número de seguimiento para que puedas verificar como sigue la causa.