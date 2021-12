El coordinador municipal del servicio de guardavidas manifestó que se está trabajando para contar con el servicio en todas las playas

El verano ya comenzó, sin embargo, el servicio de guardavidas que debía funcionar al 100 por ciento desde el 15 de diciembre todavía tiene playas sin personal. En diálogo con RSM, el cuerpo de guardavidas manifestó: “Al día de la fecha somos 12, seguimos sin completar el plantel para cubrir las seis playas habilitadas» y añadieron: «Recién este sábado se abrió el puesto de la Puntilla en Quila Quina”.

Para poder conocer cuál es el motivo por el que aún no están todas las playas que se habían informado desde la municipalidad con guardavidas, RSM se puso en contacto con Fabián Farías, coordinador de guardavidas del Municipio, quien brindó algunos detalles de lo que ocurre y cómo se está trabajando.

Respecto a las playas que no cuentan con guardavidas, Farías explicó: “Todavía hay muchos que no tienen finalizados los estudios del pre ocupacional y es por eso que no pudieron comenzar a trabajar”. Frente a la consulta sobre el reclamo de los guardavidas que manifestaron poca coordinación de los turnos para hacerse los estudios, el funcionario explicó: “En muchos casos se reprogramaron varias veces, pero por diferentes motivos no podían acudir y se terminan alargando los tiempos”.

Si bien Farías reconoció que la situación económica de los guardavidas no es la ideal, remarcó: “Sé que hay otras provincias en las que los guardavidas están ganando sueldos más elevados, pero eso es algo que me excede y que tiene que ver con el marco en el que se encuentran encuadrados los contratos. Desde mi lugar pude gestionarles algunos beneficios como el traslado hasta Lolog y bidones de agua para que puedan consumir sin gastar dinero de su bolsillo”.

Por su parte, los guardavidas se refirieron varias veces a los elementos de trabajo con los que contaban y el mal estado de los mismos enfatizando que es la seguridad de los bañistas la que está en juego. En este sentido, el coordinador expresó que en noviembre ya tenían los nuevos elementos que les habían requerido y remarcó: “Se está haciendo todo lo posible porque tengan los elementos que necesitan, pero entendemos que la situación no es fácil”.

Asimismo, Farías explicó que esperan que en los próximos días ya se puedan cubrir los puestos que faltan. Respecto a esto expresó: “La convocatoria fue difícil porque muchos de los convocados prefirieron seguir con sus trabajos estables o con otras obligaciones que les deja un rédito económico mayor y es lógico”.

Sobre los rumores que circulaban respecto a la convocatoria de guardavidas de otras localidades a los que, supuestamente, se les había ofrecido alojamiento, el funcionario aclaró: “Al no conseguir la cantidad de profesionales que se requerían para cubrir todas las playas y que los guardavidas tuvieran su descanso, se amplió la búsqueda a otras ciudades y lo único que se les ofreció, fue prestarles unos días alguno de los gimnasios municipales, hasta que consiguieran un alojamiento, pero por los altos precios de los alquileres esto no prosperó”.

Mientras tanto, los guardavidas manifestaron su intención de entregarle a las autoridades una nota firmada por todo el plantel exigiendo la apertura de las playas faltantes con los respectivos puestos de trabajo y “otros pedidos contractuales”. Aunque hasta el momento no hay información que indiqué que esto ocurrió.